X-Com сможет обслуживать технику Konica Minolta

X-Com авторизована в качестве официального сервисного центра компании Konica Minolta по офисному оборудованию. Данный статус подтверждает соответствие квалификации инженеров X-Com стандартам, установленным вендором для сервисных партнеров.

Заказчикам X-Com стали доступны услуг по регламентному обслуживанию и ремонту всей линейки копировально-печатного оборудования производителя: от персональных устройств для малого офиса до модульных высокопроизводительных решений для больших рабочих групп. Технические специалисты и сервисные инженеры X-Com прошли подготовку в учебных центрах вендора и получили квалификационные сертификаты.

Постоянно поддерживаемый склад оригинальных запасных частей и расходных материалов Konica Minolta позволяют оперативно выполнять обслуживание и ремонт любой сложности, в том числе, требующий замены отдельных узлов и агрегатов. В рамках сервисов «Аутсорсинг печати» и «Покопийное обслуживание» X-Com предоставляет заказчикам на время ремонта подменное оборудование, предусмотренное соглашением о качестве обслуживания (SLA).