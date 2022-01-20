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Бизнес Инвестиции и M&A
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Merlion объявил о вхождении в капитал фулфилмент-оператора Tempoline

Группа компаний Merlion, участник российского ритейла и широкопрофильный дистрибьютор, приобрела 51% провайдера полного спектра операционных услуг для электронной коммерции Tempoline. Merlion получил доступ к различным проектам компании, в частности к одному из наиболее успешных – сервису «Кактус», облачной системе для интернет-магазинов, которая позволяет запустить онлайн-продажи в короткие сроки. По результатам сделки Merlion добавит новые сервисы для своих партнеров, а Tempoline сможет расширить клиентскую базу. При этом Tempoline продолжит развиваться как самостоятельный бизнес-проект.

Tempoline предлагает услуги по организации кол-центра, склада, обработки заказов, доставки, экспорту отправлений и отгрузке товаров на маркетплейсы. В основе их работы лежит концепция сочетания прогрессивного ИТ-решения и профессиональных операций. В частности, сервис «Кактус» дает доступ производителям и поставщикам к готовой инфраструктуре и возможности размещаться на маркетплейсах Ozon, Wildberries, «Яндекс.маркет», «Сбермегамаркет», AliExpress, Kaspi.kz.

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