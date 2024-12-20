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МТС построила внутреннюю телеком-инфраструктуру для концертной площадки Premio в Нижнем Новгороде

МТС завершила проект по строительству современной инфраструктуры связи на мультиформатной площадке Premio. Новая внутренняя сеть позволит гостям и организаторам концертов пользоваться современными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Комплекс Premio, площадью более 3 тыс. кв. метров и вместимостью до 800 человек, предназначен для проведения разнообразных мероприятий, включая концерты, шоу, конференции и корпоративы. Специалисты компании МТС улучшили качество связи для посетителей концертного зала Premio в Нижнем Новгороде, установив внутри здания современное телекоммуникационное оборудование. При строительстве внутренней инфраструктуры были учтены архитектурные особенности и инженерные характеристики здания. Ранее сигнал был только от внешних базовых станций.

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Посетители Premio смогут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом со скоростью до 75 Мбит/с в любой точке здания: в ресторане, концертном зале и на террасе. Благодаря новой телеком-инфраструктуре от МТС, жители и гости города получили дополнительный доступ к цифровым возможностям. Теперь они могут с комфортом вести прямые эфиры, отправлять фотографии и видео друзьям в мессенджерах, оплачивать товары и услуги с помощью смартфона, а также вызывать такси до места назначения через приложения.

«Indoor-технологии позволяют разместить телекоммуникационное оборудование внутри зданий, что обеспечивает надежную связь на массовых мероприятиях с высокой плотностью пользователей. Инженеры МТС разработали индивидуальный проект по покрытию здания сетью LTE, учитывая особенности дизайна объекта и строительные материалы, которые затрудняют прохождение радиосигнала. Теперь стабильный мобильный интернет доступен на всех трех этажах – от главного зала до гримерок и уютного ресторана», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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