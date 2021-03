К 2030 году количество «мужских» и «женских» стартапов в ОЭЗ «Иннополис» сравняется

К 2030 году количество «мужских» и «женских» стартапов в ОЭЗ «Иннополис» сравняется, для этого «Иннополис» проведет специальные мероприятия. Об этом сообщил заместитель директора ОЭЗ «Иннополис» Вадим Галеев.

«На резидентство подаются десятки компаний, однако последнее время количество женских стартапов продолжает расти. Раньше такая заявка была одна на сто, сейчас их одна уже на 10. Если сейчас стартап-основательниц в Иннополисе около двух процентов от общего числа, то к 2030 году количество мужских и женских компаний уже может сравняться», — отмечает Галеев.

«Мы наблюдаем за развитием каждого стартапа в особой экономической зоне и приходим к выводу, что наиболее динамичными остаются именно компании, где основатели — женщины. Таким образом вероятность выйти на миллиардную оценку у них намного выше», — отмечает Вадим Галеев.

Представитель ОЭЗ «Иннополис» отмечает, что для содействия реализации таких прогнозов в Иннополисе стартовала инициатива YES SHA CAN.

В течение года на базе особой экономической зоны будет проходить ряд мероприятий по нескольким направлениям: предпринимательство и привлечение инвестиций, построение успешной карьеры в корпорациях, образование, развитие в индустрии STEM, развитие сообществ.

По данным аналитиков ОЭЗ «Иннополис» в 2020 году женщины-руководители составляли 1,9% от общего числа населения России. При этом женщин, занятых в области информационных технологий — 0,5%, мужчин — 2.6%.

Для сравнения: в мире количество женщин в IT колеблется на уровне от 25% (Канада, Латвия, Румыния) до 30% в США и Болгарии. ОЭЗ «Иннополис» решил поддержать IT-специалисток и провести для них ряд мероприятий.

Инициатива YES SHE CAN проводится для того, чтобы осветить значимость женского лидерства и помочь большему числу женщин занимать проактивную позицию в выборе будущего образования, построения карьеры и создания своего бизнеса. В рамках инициативы запланированы обучающие вебинары, митапы, консультации в вопросах построения карьеры для женщин, Startups contest. Логическим завершением инициативы будет масштабная международная конференция в области женского лидерства, которая пройдет осенью 2021 года.