В ОЭЗ «Иннополис» приняли еще восемь стартапов

По итогам экспертного совета под председательством заместителя премьер-министра Татарстана Романа Шайхутдинова 12 февраля в особую экономическую зону «Иннополис» приняли еще 8 стартапов. Это IT-проекты в сфере медицины, образования, финансов и SaaS.

«Кью фри» — автоматизированная система управления обеспечением средствами индивидуальной защиты на предприятии. Это сервис, соединяющий инженеров по охране труда, работников служб материально-технического снабжения, работников планово-экономических служб.

«Телемедицинский хаб» — автоматизированная система сбора данных с медицинских и немедицинских приборов, измеряющих различные показатели физиологических параметров человека, и передачи показателей во внешние системы. В основе системы компактное цифровое устройство (телемедхаб), к которому по различным каналам подключаются приборы и датчики.

«Сахих инвест» — мобильное приложение, позволяющее инвестировать в компании, деятельность которых соответствует этическим нормам ислама.

«Онлайн-академия Супра» — международная онлайн-академия для детей 6-14 лет для развития по различным направлениям и обучения метапредметным навыкам.

Maasiq — marketplace-as-a-service платформа для создания маркетплейса для продажи эксклюзивной обуви, одежды и аксессуаров out of stock.

ZUZAN — международная многофункциональная платформа для ивент-индустрии онлайн и оффлайн формата.

AR&Tech solutions — платформа для прямой трансляции спортивных мероприятий, концертов, выставок в режиме 360 градусов с применением дополненной и смешанной реальности.

Wowfit — фитнес-техплатформа для проведения онлайн-тренировок с подбором тренера.

Сегодня в венчурном рынке существует проблема «мыльных пузырей», когда стартапы создаются ради стартапов и не решают существенно важных проблем. Предприниматели ОЭЗ «Иннополис» объяснили, как их проекты смогут повлиять на экономику России.

«Компании, которым для деятельности требуются средства индивидуальной защиты сотрудников, снизят издержки, связанные с обеспечением ОТ на предприятии. За счет экономии средств, они смогут инвестировать в модернизацию и станут более конкурентоспособными на внутрироссийском и международных рынках. А предприятия-поставщики СИЗ станут чаще привлекаться в качестве подрядчиков: это приведет к увеличению количества таких компаний, а как следствие рабочих мест,» — говорит основатель платформы для автоматизации обеспечения предприятий СИЗ Q3.

«ZUZAN вовлекает в свою деятельность огромное количество участников: исполнители, площадки, организаторы — это микробизнес. Мы даем им потенциальных клиентов и возможность зарабатывать. В рамках экономики России это поспособствует увеличению числа предпринимателей и самозанятых, а значит и налоговыми поступлениями в бюджет страны,» — говорит представитель ивент-платформы ZUZAN.

«Наш проект понижает порог входа в товарный бизнес. Это скажется на количестве предпринимателей в России,» — комментирует основатель marketplace-as-a-service платформы Maasiq.