Treolan начинает поставки оборудования AET

Китайский производитель LED-экранов AET заключил с Treolan (входит в группу «Ланит») дистрибьюторское соглашение. Компания была основана в 2015 г. для проведения исследований и разработок в области технологий светодиодных экранов.

Treolan продолжает развивать proAV-направление и предлагать новые решения. Наличие сильного представителя в области видеоотображающего оборудования позволит расширить количество охватываемых проектов.

AET объединяет исследования и разработку, производство, продажи и обслуживание мини- и микросветодиодов воедино. В компании есть четыре лаборатории для развития ключевых технологий. Производитель имеет множество офисов как в Китае, так и за рубежом, чтобы предоставлять клиентам всесторонний сервис.

Карина Вотенева, TeamLead proAV-направления Treolan, сказала: «Мультимедийное направление в компании развивается стремительно и показывает прекрасные результаты даже в очень изменчивое время. Мы рады представлять разных, но одинаково стабильных вендоров нашим партнерам. АЕТ в связке с Treolan – это новые возможности и перспективы для российского рынка».

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Григорий Астафьев, глава российского представительства AET, отметил: «AET активно развивает бизнес на российском рынке. Мы открыли офис с инновационным выставочным залом, где все клиенты могут увидеть, потрогать и сравнить светодиодные экраны с малым шагом пикселя, основанные на различных технологиях: SMD, COB, QCOB. Также сотрудники оказывают всестороннюю помощь партнерам в реализации проектов и постпродажную техническую поддержку. Текущий год – только начало для AET в России, и я рад, что этот новый путь мы начинаем с Treolan».

В Treolan доступна для заказа вся продуктовая линейка вендора: AiO-решения для переговорных комнат и учебных заведений, экраны разных размеров и разрешений для инсталляций внутри помещения, всепогодные полноцветные LED-экраны, которые устанавливаются на улице и благодаря высокой яркости позволяют просматривать контент даже в очень солнечную погоду.