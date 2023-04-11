Treolan стала официальным дистрибьютором OpenYard

Treolan (входит в группу «Ланит») объявляет о начале поставок серверного оборудования OpenYard. Партнерам компании доступен для заказа полный спектр решений производителя. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Центр открытых разработок» – производитель серверного оборудования под брендом OpenYard. В продуктовый портфель вендора входят корпоративные серверы и OCP-системы (Open Compute Project – стандарт производства элементов вычислительной инфраструктуры ЦОДов). Со второго полугодия 2023 г. продукция компании будет производиться на собственных мощностях завода, построенного на территории индустриального парка «Рязанский».

В своей деятельности компания ориентируется на открытые архитектуры и передовые стандарты, которые обладают широким стеком существующего программного обеспечения. Решения из продуктового портфеля OpenYard входят в реестр промышленной продукции Минпромторга России.

Treolan будет проводить для партнеров очное обучение по серверным продуктам OpenYard и ознакомительные вебинары. Также доступны демообразцы для тестирования. Оборудование в наличии и уже доступно для заказа со склада.

Дмитрий Пенязь, коммерческий директор OpenYard: «Для нас партнерство с Treolan – важное событие. У компании большой опыт работы с российскими вендорами в совместном развитии бизнеса. Мы уверены в своей продукции и рады, что благодаря сотрудничеству с Treolan преимущества OpenYard смогут оценить многие российские компании».

Владимир Пензиков, руководитель Enterprise-группы Treolan: «Мы рады предложить рынку продукцию нового российского бренда. Серверы производства OpenYard основаны на современных технологиях, доступна техническая поддержка и гарантийное обслуживание. Поэтому мы уверены, что продукция OpenYard будет широко востребована среди наших партнеров и их заказчиков. Прочные связи с вендором позволяют нам оказывать квалифицированную всестороннюю поддержку и помогать в развитии совместного бизнеса».

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OpenYard – производитель серверного оборудования полного цикла. Компания начала свою деятельность в 2021 г. и располагает собственными производственными мощностями завода, расположенного на территории технопарка «Рязанский», что позволяет выпускать свыше 60 тыс. единиц серверной продукции в год.

Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.