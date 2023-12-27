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Treolan стала официальным дистрибьютором QNAP

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») подписала дистрибьюторский контракт на поставку полного спектра решений QNAP, включающего в себя системы хранения данных и сетевое оборудование различного уровня: для домашнего использования и предприятий уровня SMB, а также системы класса Enterprise.

Решения QNAP уже более 15 лет присутствуют на российском рынке.

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Одно из преимуществ QNAP – команда компетентных и опытных менеджеров, в том числе в регионах, отмечают в Treolan. Партнёры всегда могут получить помощь и поддержку в сопровождении проектов. Также у QNAP действуют официальный сервисный центр в Москве и квалифицированная русскоязычная служба поддержки. Для партнёров доступны пакеты расширения гарантии как по сроку её действия, так и по времени восстановления работоспособности оборудования, включая выезд специалиста к заказчику при необходимости.

Сотрудничество с QNAP позволит Treolan расширить предложение систем хранения данных в сегментах SOHO, SMB и Enterprise. Продукция уже сейчас доступна для заказа, широкий ассортимент оборудования QNAP будет поддерживаться на складе дистрибьютора.

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