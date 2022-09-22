Treolan объявляет о начале сотрудничества с компанией RGBlink

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») и производитель RGBlink заключили дистрибьюторское соглашение на поставку коммутационного и видеооборудования. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

RGBlink разрабатывает и производит аудиовизуальное оборудование. На сегодняшний день компания является производителем для специальной обработки аудио- и видеосигналов. Основное направление деятельности производителя ‒ выпуск модульных многофункциональных видеопроцессоров и ПО для них, AVoIP-решений и презентационных коммутаторов.

Продуктовая линейка RGBlink представлена мониторами предварительного просмотра и бесшовными микшерами, вещательными потоковыми декодерами, мобильными переключателями потоковой передачи, камерами PTZ, контроллерами камер, решениями для совместной работы, процессорами маршрутизации и видеостен, видеопроцессорами и презентационными процессорами, стационарными видеомикшерами смешанных сигналов и модульными матрицами сращивания видеостен.

Оборудование производителя применяется в корпоративном и государственном секторах, образовании, медицине, ритейле и для организации мероприятий.

Treolan активно развивает направление дистрибуции аудиовизуальных решений, сформировав портфель из продукции мировых брендов. Сейчас дистрибьютор готов предоставить партнерам качественные аудиовизуальные решения и оказать информационную поддержку. Продукция вендора поступит на склад Treolan в конце сентября 2022 г.

Максим Гуров, продакт-менеджер Treolan: «Включение в продуктовый портфель Treolan оборудования RGBlink – своевременный шаг в сторону расширения линейки передовых proAV-решений. Это особенно ценно как для нас, так и для наших партнеров. Теперь они смогут реализовывать проекты и опираться при этом на совместный опыт и экспертизу Treolan и RGBlink».

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Hu Hong Qing, генеральный директор RGBlink: «Компания RGBlink рада приветствовать Treolan в качестве дистрибьютора, специализирующегося на новой и инновационной серии PTZ-камер. Мы надеемся, что партнерство позволит расширить возможности, а наши решения будут хорошо восприняты реселлерами, интеграторами и клиентами по всей территории России».

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.