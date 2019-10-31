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Huawei представила усовершенствованную ИКТ-платформу

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Huawei представила обновленную ИКТ-платформу, благодаря которой государственные и частные организации могут ускорить цифровую трансформацию и выйти на новый уровень своего развития.

Как отметил в своем выступлении вице-президент, директор по цифровой трансформации Huawei Enterprise Эдвин Диндер, компания уже сегодня предлагает своим заказчикам интеллектуальные решения для сбора и обработки данных с использованием технологий искусственного интеллекта, тем самым позволяя им существенно повысить эффективность бизнес-процессов. Глубинная аналитика больших данных будет способствовать развитию различных отраслей промышленности, созданию новых рабочих мест, построению умных городов, повышению безопасности жилой среды и качества жизни людей в целом.

«Искусственный интеллект – пожалуй, одно из самых раскрученных на сегодняшний день технологических понятий. Очень многие обсуждают проблематику, перспективы внедрения, пользу для бизнеса и общества, которую могут принести интеллектуальные технологии. Однако не стоит забывать, что в основе высокоуровневых решений всегда лежат низкоуровневые. Необходима инфраструктура, высокопроизводительные технологии и решения для сбора, передачи, обработки и анализа данных, а также системы автоматизированного принятия решений. Без этой базы все рассуждения об искусственном интеллекте не более чем красивая теория. Именно в этом, на мой взгляд, состоит основная сложность реализации ИИ-проектов в реальной жизни сегодня», – отметил Эдвин Диндер.

«Наличие спроса на интеллектуальные решения обуславливает большое количество компаний, которые работают в этом направлении. Естественно, рано или поздно возникает вопрос интеграции технологий и решений, поскольку действительно интеллектуальный мир подразумевает наличие единой системы, способной самообучаться и развиваться на основе всего многообразия данных, которые в нее поступают из самых разных источников. Широкая линейка технологических решений на всех уровнях, значительный опыт реализации проектов в различных регионах мира, понимание тенденций рынка и запросов заказчиков, а также наличие цифровой облачной платформы позволяют Huawei взять на себя роль подобного интегратора и ускорить создание полностью интеллектуального мира», – сказал Диндер.

Руководитель направления AI и Big Data Huawei в регионе Евразия Вадим Гусев также принял участие в деловой программе форума RAIF, ставшего одним из ключевых частей форума «Открытые инновации». В своем выступлении он рассказал о том, каким образом с помощью уникальных высокопроизводительных решений Huawei повысить производительность видео-аналитики. Изначально проект по оптимизации системы предполагал снижение времени поиска по 9 млрд изображений с 30 до 3 секунд, однако за счет внедрения ряда технологических инноваций (в том числе – позволяющих преобразовывать изображение в числовой вектор) время поиска удалось сократить до 1,12 секунд.

По мнению экспертов, эта разработка обладает огромным потенциалом для развития систем городского наблюдения. Кроме того, интерес собравшихся вызвала новая платформа ARM-архитектуры для построения озер данных и ускорения предиктивной аналитики.

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