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Опора России
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства


06.09.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по организации сбора и анализа статистических данных для управления туристической отраслью 2
27.08.2021 Власти России выписали Booking.com штраф космических размеров 3
01.07.2021 Малый бизнес сможет покупать российское ПО за полцены. На это выделяется 7 миллиардов 1
12.05.2021 Госсектор научился обходить импортозамещение. Власти заставят его полюбить российские ИТ допконтролем и санкциями 1
16.09.2020 Путин затруднил жизнь «безальтернативных поставщиков» при госзакупках 1
08.06.2020 Полноценная цифровая платформа предпринимателя появится в 2021 году 1
03.06.2020 Правительство включило льготное кредитование ИТ-компаний в план подъема экономики 1
12.03.2020 Amadeus представила тренды цифровизации турбизнеса 1
26.12.2019 Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов 1
29.10.2019 В России запущен сервис, через который бизнес может «стучать» в Генпрокуратуру на проверяющих 2
16.05.2019 Таможенная служба выманивает у бизнеса электронные подписи под угрозой недопуска к новому ИТ-сервису 1
09.10.2018 Softline Venture Partners поможет 10 проектам начать продажи за рубежом 1
24.05.2018 Названы победители «Опора для IT» – первого акселератора «Опоры России» и Softline Venture Partners 3
13.11.2017 «РТС-тендер» расширяет сотрудничество с поставщиками «Росатома» 1
05.10.2017 «Опора России» и Softline Venture Partners запускают бизнес-акселератор по ИТ 3
22.09.2017 Глава Центробанка на встрече с Путиным выступила против биткоинов 1
10.05.2017 РОСЭУ: Не надо разрушать сложившуюся структуру удостоверяющих центров 1
14.04.2017 CNews приглашает на круглый стол «Сфера электронных услуг России. Пути развития и угрозы» 1
27.12.2016 VIsa и MasterCard обвинили в дискриминации российских интернет-магазинов 1
11.10.2016 Идет прием заявок на конкурсный отбор инновационных проектов «ИТ-Черноземье 2016» 1
27.11.2015 SAP вручил 450 тыс. руб. победителю конкурса социальных стартапов SAP UP 1
17.08.2015 Tele2 присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса 1
30.01.2015 Больше тысячи компаний приняли участие в эксперименте ФНС по применению контрольно-кассовой техники 1
27.05.2014 В Курске пройдет III Среднерусский экономический форум 1
21.05.2014 В МГТУ им. Н.Э. Баумана откроется центр инновационного предпринимательства 1
22.04.2014 В Курске пройдет III Среднерусский экономический форум 1
21.01.2014 В Москве состоится конференция «Годовой отчет 2013. РСБУ, МСФО, налоги в 2014 году» 1
31.10.2013 В «Деловой среде» — новый гендиректор 1
13.03.2013 В Москве состоится Международный форум разработчиков Apps4All 1
08.10.2012 В Москве пройдет конференция «МСФО в России: особенности перехода и практика применения» 1
12.08.2011 Softline WebDev завершает проект по созданию нового портала «Опоры России» 6
11.04.2011 Только треть российских СМБ-компаний присутствует в интернете 1
07.04.2010 РВК подписала соглашение о взаимодействии институтов развития в сфере финансирования инновационных проектов 1
01.04.2010 Freshtel запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в четырех городах России 2
05.03.2010 «ВымпелКом» запускает новый тариф «Опора» для малого и среднего бизнеса России 1
09.12.2009 «Билайн» займется развитием благоприятной предпринимательской среды в России 4
04.09.2008 28 сентября откроется конференция Moscow Education Online 2008 1
25.08.2008 28 сентября откроется конференция Moscow Education Online 2008 1

Публикаций - 38, упоминаний - 55

Опора России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
SAP Custom Development - Центр заказных разработок SAP 4 1
Витрина ТВ - Vitrina TV 2 1
IREG 3 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
SAP SE 3228 1
АФК Система ПАО 999 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Amadeus IT Group 66 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 235 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
Softline - Софтлайн 1481 1
IBM 3575 1
Abbyy 800 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Совкомбанк ПАО 147 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Альфа-Банк 1128 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
МСП банк 24 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
Президент Российской Федерации 1443 3
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 2
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Правительство РФ 2209 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 86 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ОПРФ - Комитет по развитию физической культуры и спорта Общественной палаты РФ 1 1
Администрация Президента РФ 271 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Счётная палата РФ 462 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Big Data - Большие данные 1136 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 44 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 8 1
МТС ТВ 37 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
SAP Innovation Management 3 1
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
Путин Владимир 1831 4
Волотовская Елена 15 2
Мишустин Михаил 302 1
Левин Леонид 83 1
Белоусов Андрей 53 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Браверман Александр 5 1
Поляков Дмитрий 18 1
Бутерин Виталий 20 1
Копытов Иван 1 1
Шубин Андрей 3 1
Мармер Леонид 1 1
Белякова Мария 1 1
Илия Димитров 7 1
Новиков Федор 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 2
Украина 3417 2
Прибалтика - Балтия 606 1
Россия - Сургут 198 1
Казахстан - Республика 2661 1
Восточная Европа 1698 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Япония 2827 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Европа 3798 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Хартия добросовестных участников ВЭД (внешнеэкономической деятельности) 1 1
Бизнес-акселератор 31 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Российская газета 92 1
Apps4All 25 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
SAP UP 5 1
ИТ-Черноземье - конкурсный отбор инновационных проектов 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771341, в очереди разбора - 675023.
Создано именных указателей - 46354.
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