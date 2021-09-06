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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Опора России
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства
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Публикаций - 38, упоминаний - 55
Опора России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 5
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 3
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
|РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
|Путин Владимир 1831 4
|Волотовская Елена 15 2
|Мишустин Михаил 302 1
|Левин Леонид 83 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Браверман Александр 5 1
|Поляков Дмитрий 18 1
|Бутерин Виталий 20 1
|Копытов Иван 1 1
|Шубин Андрей 3 1
|Мармер Леонид 1 1
|Белякова Мария 1 1
|Илия Димитров 7 1
|Новиков Федор 2 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771341, в очереди разбора - 675023.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771341, в очереди разбора - 675023.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru