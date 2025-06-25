Общение без границ: функция чатов в «Тендерах 2.0»

B2B-Center, являющийся частью ИТ-платформы для автоматизации полного цикла цифровых закупок и продаж В2В-РТС, запустил функцию чатов в «Тендерах 2.0». Она обеспечит удобное взаимодействие организаторов и поставщиков на всех этапах закупки без использования почты и телефона. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Ключевые возможности чатов

Непрерывное общение. Теперь организатор может отправить сообщение участнику на любом этапе закупочной процедуры – от приема заявок до завершения торгов. Мы также добавили возможность продолжить переписку после подведения итогов.

Диалог как в мессенджере. Вести переписку с организатором закупки и получать уточнения теперь можно в рамках одного вопроса.

Гибкое управление публичностью. Организатор может самостоятельно установить видимость информационного сообщения и сделать его доступным для всех зарегистрированных пользователей или только для участников процедуры.

Без повторений. Теперь организаторы могут выбирать формат ответа на вопросы: персонально в личной переписке или для всех участников торгов. Уже начатый диалог можно также сделать публичным — это позволит избежать повторных обсуждений и создаст единое информационное пространство для поставщиков.

Сохраняем историю. Вся переписка хранится в рамках конкретной процедуры для быстрого доступа в любой момент.

Быстрая навигация. В чатах доступна удобная группировка и фильтрация сообщений по поставщикам, чтобы посмотреть вопросы конкретного участника.

Внедрение чатов стало частью масштабного обновления платформы «Тендеры 2.0». Функционал реализован на собственной инфраструктуре B2B-Center и обеспечивает высокий уровень безопасности данных. Вся информация обрабатывается и хранится на серверах компании без привлечения внешних подрядчиков.

«Внедрение функции чатов в "Тендеры 2.0" — это важный шаг в развитии нашей платформы, — сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center. — Мы создали инструмент, который делает процесс закупок более прозрачным и эффективным для всех сторон. Обновление реализовано в результате анализа обратной связи пользователей платформы и поможет устранить барьеры в коммуникации закупщиков и поставщиков».