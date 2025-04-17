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Закупки без ограничений: «Тендеры 2.0» меняют подход к подведению итогов

Цифровая поддержка принятия решений по выбору поставщиков стала доступна в «Тендерах 2.0». Теперь организаторы закупочных процедур смогут гибко управлять подведением итогов. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Новый функционал площадки

Множество вариантов завершения закупки. Можно подводить итоги любым удобным способом – через интерфейс или Excel, выбирать одного или нескольких победителей, распределять объемы, назначать резервных поставщиков или отклоняйте все заявки. Повысить скорость и удобство выбора помогут встроенные алгоритмы площадки.

Управление публичностью итогов. Можно настраивать, какую информацию показать участникам после выбора победителя: список кандидатов, итоговое решение, названия компаний-победителей без цен, только ценовые предложения или сам факт подведения итогов без детализации. Теперь сами закупщики смогут выбирать подходящий формат исходя из внутренних регламентов.

Пересмотр результатов закупки. В случае отказа выбранного поставщика от заключения договора организатор может изменить итоги. При этом модель абонентской платы защищает участников от дополнительных расходов и позволяет продолжить участие в других закупках в течение оплаченного периода даже при изменении решения организатора.

Без жестких сроков. Особенностью площадки остается отсутствие ограничений по срокам подведения итогов – как и раньше, организаторы могут адаптировать процесс с учетом всех этапов внутреннего согласования и выделять на принятие решений необходимое время. А для поставщиков в качестве ориентира можно указать плановую дату завершения в карточке процедуры.

«Современный бизнес требует гибкости на всех этапах закупочного процесса, – отметила Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center. – Обновление «Тендеров 2.0» позволяет отойти от традиционных бюрократических барьеров. Теперь заказчик может выбирать формат завершения закупки, назначать резервного поставщика и нового победителя, если первый отказался. При этом все участники процесса остаются в равных условиях, а поставщики не несут лишних затрат».

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