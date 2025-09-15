Low-code и ИИ в промышленности: «УльтимаТек» и SimpleOne объединяют усилия

Промышленный интегратор «УльтимаТек» и компания SimpleOne (направление корпорации ITG, отвечающее за прикладные бизнес-решения) объявили о заключении партнерства. «УльтимаТек» будет внедрять решения SimpleOne ITSM, ITAM и B2B CRM в крупные промышленные предприятия России, обеспечивая их технологическую независимость и операционную надежность. Об этом CNews сообщили представители «УльтимаТек».

Компания «УльтимаТек» выбрала SimpleOne в качестве партнера благодаря высокотехнологичной платформе для автоматизации сервисных бизнес-процессов. Решения SimpleOne существенно повышают качество управления ИТ-инфраструктурой, в том числе на промышленных предприятиях, что критически важно для снижения простоев и оптимизации затрат.

Low-code/No-code технологии, лежащие в основе решений SimpleOne, позволят «УльтимаТек» быстро адаптировать решения под уникальные производственные процессы клиентов. Эти технологии ускоряют внедрение и снижают затраты на последующее сопровождение систем.

«На критических промышленных объектах каждый простой несет значительные убытки. Партнерство с SimpleOne позволяет внедрять надежные ITSM-решения, ускоряющие реакцию на инциденты и минимизирующие простои. В нефтегазовой и металлургической промышленности автоматизация уже снизила аварийность и оптимизировала затраты на поддержку. Совместно с SimpleOne мы обеспечиваем максимальную надежность и безопасность ИТ-инфраструктуры», – сказал Павел Приедитис, заместитель генерального директора, руководитель направления «Инфраструктура и системный софт» ГК «УльтимаТек».

«"УльтимаТек" обладает уникальной экспертизой в промышленной автоматизации, что делает компанию идеальным партнером для внедрения наших решений на критически важных объектах. Совместно с партнером мы создаем технологическую основу для импортозамещения в промышленности, чтобы у российских предприятий были современные инструменты управления ИТ-процессами», – сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Партнерство отвечает стратегическим задачам «УльтимаТек» по импортозамещению и технологическому суверенитету. Сотрудничество с SimpleOne позволит компании осуществлять комплексную цифровую трансформацию компаний, а также повысить уровень операционной эффективности.