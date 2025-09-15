Разделы

ПО Цифровизация Внедрения Импортонезависимость Искусственный интеллект axenix
|

Low-code и ИИ в промышленности: «УльтимаТек» и SimpleOne объединяют усилия

Промышленный интегратор «УльтимаТек» и компания SimpleOne (направление корпорации ITG, отвечающее за прикладные бизнес-решения) объявили о заключении партнерства. «УльтимаТек» будет внедрять решения SimpleOne ITSM, ITAM и B2B CRM в крупные промышленные предприятия России, обеспечивая их технологическую независимость и операционную надежность. Об этом CNews сообщили представители «УльтимаТек».

Компания «УльтимаТек» выбрала SimpleOne в качестве партнера благодаря высокотехнологичной платформе для автоматизации сервисных бизнес-процессов. Решения SimpleOne существенно повышают качество управления ИТ-инфраструктурой, в том числе на промышленных предприятиях, что критически важно для снижения простоев и оптимизации затрат.

Low-code/No-code технологии, лежащие в основе решений SimpleOne, позволят «УльтимаТек» быстро адаптировать решения под уникальные производственные процессы клиентов. Эти технологии ускоряют внедрение и снижают затраты на последующее сопровождение систем.

«На критических промышленных объектах каждый простой несет значительные убытки. Партнерство с SimpleOne позволяет внедрять надежные ITSM-решения, ускоряющие реакцию на инциденты и минимизирующие простои. В нефтегазовой и металлургической промышленности автоматизация уже снизила аварийность и оптимизировала затраты на поддержку. Совместно с SimpleOne мы обеспечиваем максимальную надежность и безопасность ИТ-инфраструктуры», – сказал Павел Приедитис, заместитель генерального директора, руководитель направления «Инфраструктура и системный софт» ГК «УльтимаТек».

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?
Цифровизация

«"УльтимаТек" обладает уникальной экспертизой в промышленной автоматизации, что делает компанию идеальным партнером для внедрения наших решений на критически важных объектах. Совместно с партнером мы создаем технологическую основу для импортозамещения в промышленности, чтобы у российских предприятий были современные инструменты управления ИТ-процессами», – сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Партнерство отвечает стратегическим задачам «УльтимаТек» по импортозамещению и технологическому суверенитету. Сотрудничество с SimpleOne позволит компании осуществлять комплексную цифровую трансформацию компаний, а также повысить уровень операционной эффективности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость

VK отдала контроль в своей ИТ-«дочке» сотруднику, «как это делали западные компании при бегстве из России»

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

Древний полузабытый язык программирования пробудился и рвется в лидеры. Он угрожает Python и Java

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке

В Windows 11 встроят аналог сервиса, заблокированного в России

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще