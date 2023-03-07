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В системе управления B&R APROL устранены уязвимости, выявленные Positive Technologies

Австрийская компания B&R, входящая в группу ABB, поблагодарила старшего специалиста отдела анализа приложений Positive Technologies Наталью Тляпову за обнаружение пяти уязвимостей в базе данных системы управления производственными процессами APROL. Решение применяется в энергетической, машиностроительной, нефтегазовой, пищевой и других отраслях. Производитель был уведомлен об угрозе в рамках политики ответственного разглашения и исправил уязвимости в новых версиях ПО.

«Наибольшую опасность представляли три уязвимости, которые позволили бы злоумышленнику осуществить удаленное выполнение кода, — сказала Наталья Тляпова. — Это CVE-2022-43761 (оценка 9,4 по шкале CVSS v3.1), CVE-2022-43762 (оценка 7,5) и CVE-2022-43764 (оценка 9,8). Комбинация этих ошибок могла использоваться для проникновения на сервер, на котором запущена B&R APROL, а CVE-2022-43761 сама по себе давала возможность чтения и искажения информации в базе данных этой системы. Такие изменения могли привести к нештатному режиму работы системы управления и нарушению технологического процесса».

Еще две уязвимости, найденные Натальей Тляповой, — CVE-2022-43763 и CVE-2022-43765 (оценки 7,5) — позволяли выполнить атаку типа «отказ в обслуживании».

Пользователям необходимо установить исправленные версии системы APROL (R 4.2-07 с AutoYaST или V4.2-070.0.120102). Эти обновления обеспечивают защищенный доступ к базе данных с помощью TLS-шифрования.

Для поиска следов нарушений информационной безопасности в сетях АСУ ТП и выявления кибератак на ранней стадии компания Positive Technologies предлагает программно-аппаратный комплекс глубокого анализа технологического трафика — PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM), который выявляет эксплуатацию уязвимостей APROL, описанных в этом материале. PT ISIM — часть платформы для выявления киберугроз и реагирования на инциденты в промышленных системах PT Industrial Cybersecurity Suite.

Исследования Positive Technologies не в первый раз позволяют компании B&R повысить защищенность своих продуктов. В 2019 г. Positive Technologies помогла исправить множественные уязвимости в 12 компонентах системы B&R APROL.

В системе управления B&R APROL устранены уязвимости, выявленные Positive Technologies

Австрийская компания B&R, входящая в группу ABB, поблагодарила старшего специалиста отдела анализа приложений Positive Technologies Наталью Тляпову за обнаружение пяти уязвимостей в базе данных системы управления производственными процессами APROL. Решение применяется в энергетической, машиностроительной, нефтегазовой, пищевой и других отраслях. Производитель был уведомлен об угрозе в рамках политики ответственного разглашения и исправил уязвимости в новых версиях ПО.

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«Наибольшую опасность представляли три уязвимости, которые позволили бы злоумышленнику осуществить удаленное выполнение кода, — сказала Наталья Тляпова. — Это CVE-2022-43761 (оценка 9,4 по шкале CVSS v3.1), CVE-2022-43762 (оценка 7,5) и CVE-2022-43764 (оценка 9,8). Комбинация этих ошибок могла использоваться для проникновения на сервер, на котором запущена B&R APROL, а CVE-2022-43761 сама по себе давала возможность чтения и искажения информации в базе данных этой системы. Такие изменения могли привести к нештатному режиму работы системы управления и нарушению технологического процесса».

Еще две уязвимости, найденные Натальей Тляповой, — CVE-2022-43763 и CVE-2022-43765 (оценки 7,5) — позволяли выполнить атаку типа «отказ в обслуживании».

Пользователям необходимо установить исправленные версии системы APROL (R 4.2-07 с AutoYaST или V4.2-070.0.120102). Эти обновления обеспечивают защищенный доступ к базе данных с помощью TLS-шифрования.

Для поиска следов нарушений информационной безопасности в сетях АСУ ТП и выявления кибератак на ранней стадии компания Positive Technologies предлагает программно-аппаратный комплекс глубокого анализа технологического трафика — PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM), который выявляет эксплуатацию уязвимостей APROL, описанных в этом материале. PT ISIM — часть платформы для выявления киберугроз и реагирования на инциденты в промышленных системах PT Industrial Cybersecurity Suite.

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Исследования Positive Technologies не в первый раз позволяют компании B&R повысить защищенность своих продуктов. В 2019 г. Positive Technologies помогла исправить множественные уязвимости в 12 компонентах системы B&R APROL.

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