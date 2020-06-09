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«Развивай.рф» интегрировал данные API «Спарк»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Финансовый маркетплейс для бизнеса «Развивай.рф», cовместный проект Mail.ru Group и ВЭБ.РФ, объявил об успешной оптимизации работы платформы за счет интеграции данных API СПАРК.

Платформа «Развивай.рф» помогает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям искать кредиты, гарантии и другие финансовые услуги. С помощью системы API СПАРК сервис точнее подбирает предложения с учётом информации о заёмщиках, а также проводит промежуточную оценку рисков и предоставляет партнёрам – банкам, лизинговым компаниям и организациям развития – проверенную информацию и качественные заявки на финансовые продукты.

«Использование данных из системы «СПАРК-Интерфакс» позволило увеличить конверсию заявок, поступающих через платформу «Развивай.рф». Проверка на основе этого инструмента обеспечивает правильный подбор финансовых продуктов для клиентов. Онлайн-заявки, которые её прошли, имеют больше шансов завершиться сделкой», – сказала заместитель директора по продукту «Развивай.рф» Ирина Попова.

«На данный момент нами реализовано более 300 интеграционных решений с клиентами и партнерами, большая часть из них приходится на банковский и финансовый сектора. Финансовый сектор всегда предъявлял повышенные требования к таким ключевым параметрам, как производительность, безопасность и отказоустойчивость, и мы уверены, что соответствуем этим критериям», - отметил исполнительный директор системы «СПАРК-Интерфакс» Алексей Кобин, подчеркнув, что «предварительный скоринг, базирующийся на данных системы СПАРК, является для наших партнеров одним из важнейших инструментов принятия решения о надежности заявителя».

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