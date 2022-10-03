Исследование: сектор ИТ в России показал устойчивость к новым вызовам
Более-менее успешно справившись с потрясениями, вызванными пандемией коронавируса, российский ИТ-рынок столкнулся с новыми вызовами в процессе трансформации экономической реальности в новых условиях. Судя по результатам первого полугодия, эти «тяготы и лишения» российские ИТ-компании также неплохо переносят. Это очень важно в свете того, что «здоровье» сектора инфокоммуникационных технологий становится жизненно важным для всех остальных отраслей народного хозяйства.
Первые полгода: полет нормальный
Исследование, проведенное «СПАРК-Интерфакс» (имеется в распоряжении CNews), показало, что игрокам российского ИТ-рынка пока удается успешно противостоять воздействию санкций на национальную экономику. По данным Росстата оборот ИТ-компаний по-прежнему устойчиво растет — так, в июне он более чем в полтора раза превысил средние показатели начала года. Под ИТ-компаниями в данном случае понимаются юрлица, которые указывают своими основными ОКВЭД коды 62 (разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги) и 63 (деятельность в области информационных технологий).
О неплохом текущем состоянии ИТ-бизнеса свидетельствует и «демография». На фоне сокращения общего числа компаний в России количество действующих фирм в секторе ИТ продолжает увеличиваться. В марте-августе 2022 г. было зарегистрировано более 5 тыс. новых компаний. Более того, темпы регистрации заметно увеличились: если в первые два месяца текущего года регистрировалось по 470 ИТ-компаний, то в последующие полгода — более 838 в месяц. То есть темпы роста численности ИТ-компаний выросли на 78% (аналогичный показатель по всем сферам бизнеса — 14%).
Надо отметить, что есть и негативные тенденции — увеличение темпов роста просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, а также задолженности по займам и кредитам. Впрочем, уровень просрочки остается незначительным. О сохранении ИТ-компаниями хорошей платежной дисциплины свидетельствуют и данные «СПАРК-Интерфакс». Доля компаний с Индексом платежной дисциплины «Высокий риск» выросла несущественно, с 5,0% в феврале до 5,5% в июне 2022, что заметно ниже общероссийского показателя в 9,0%. И, к примеру, в пандемийном 2020 г. доля ИТ-компаний с неудовлетворительной платежной дисциплиной достигала 10,5%.
Основы финансовой стабильности
Ситуацию в любом секторе экономики можно оценить исходя из динамики фундаментальных финансовых показателей — динамики выручки, чистой прибыли, нормы чистой прибыли, рентабельности активов, долгового бремени, уровня ликвидности. В ИТ-сфере ситуация с ними неплохая.
Так, несмотря на экономические трудности, вызванные пандемией, выручка ИТ-сектора в последние годы устойчиво росла. По данным «СПАРК-Интерфакс», совокупная выручка ИТ-компаний увеличилась в постоянных ценах в среднем на 20% в 2019 г., на 14% в 2020 г. и на 23% в 2021 г., достигнув ₽3,868 трлн. С чистой прибылью все не так однозначно: в 2019 и 2021 гг. она падала, на 1% и 9% соответственно. Зато, в 2020 г. ее рост составил 59%.
Однако в целом по итогам прошлого года общее финансовое состояние сектора ИТ улучшилось, если оценивать его на основании Индекса финансового риска «СПАРК-Интерфакс». Доля компаний, имеющих высокий риск, снизилась с 16% от их общего числа до 14% («высокий» уровень риска свидетельствует о большой вероятности потери платежеспособности в течение ближайших 12-18 месяцев).
Хотя объем привлеченных заемных средств вырос в 2021 г. на 17%, сектор ИТ не имел чистого долга, то есть краткосрочные активы и денежные средства компаний превышали размер займов и кредитов. Уровень абсолютной ликвидности сектора ИТ более чем в три раза превышал общероссийский показатель. По состоянию на июнь 2022 г. количество конкурсных производств на 1000 компаний сектора было в четыре раза ниже «среднероссийского» уровня по всем отраслям.
Еще одна негативная тенденция — снижение рентабельности. В 2021 г. средняя норма чистой прибыли упала до 10,0% по сравнению с 13,9% в 2020 г., когда ее уровень более чем вдвое опередил среднероссийский показатель. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ИТ-сектор опустился с 9 на 17 место в рейтинге рентабельности ключевых видов экономической деятельности. Рентабельность активов также снизилась — с 9,0% до 7,4%, что отодвинуло ИТ-бизнес на 34 место в соответствующем рейтинге.
В то же время в распределении ИТ компаний по прибыльности налицо положительные тенденции. Доля компаний с нормой прибыли более 10% росла: с 39,6% в 2019 г. до 41,6% в 2020 г. и до 42,4% в 2021 г. Одновременно происходило незначительное снижение доли убыточных компаний, до 20,4% (24,9% в среднем по России).
|2019
|2020
|2021
|Норма чистой прибыли:
|более 50%
|10,1%
|10,6%
|10,7%
|20-50%
|15,7%
|17,0%
|17,0%
|10-20%
|13,9%
|14,2%
|14,7%
|менее 10%
|39,6%
|37,6%
|37,2%
|убыточные
|20,7%
|20,6%
|20,4%
Источник: «СПАРК-Интерфакс», 2022
Динамично развивающиеся компании как драйвер сектора
На российском ИТ-рынке работает более 73 тыс. компаний. Особый интерес для изучения его потенциала адаптации к новым вызовам представляет оценка показателей тех предприятий, которые развиваются наиболее динамично и имеют хорошую финансовую устойчивость. Эти компании, как правило, работают в наиболее перспективных сегментах и во многом определяют развитие всего ИТ-сектора. Они также представляют повышенный интерес с точки зрения кредитования, размещения ценных бумаг на бирже, слияний и поглощений, совместных проектов.
«Динамично развивающиеся и финансово устойчивые компании» должны отвечать следующим критериям: среднегодовой прирост выручки компании должен превышать 10% в постоянных ценах в течение последних трех лет; выручка компании должна быть более ₽81 млн (уровень, с которого финансовая устойчивость ИТ-компаний существенно возрастает); чистые активы компании в последний отчетный год не являются отрицательными; компания имеет Индекс финансового риска «СПАРК-Интерфакс» в диапазоне «средний» или «низкий».
По итогам 2019–2021 гг. число динамично развивающихся и устойчивых ИТ-компаний заметно выросло, до 2134, по сравнению с 1834 по итогам 2018–2020 гг. и 822 — по итогам 2017–2019 гг. Хотя столь успешно развивается лишь небольшая часть компаний, действующих в секторе — около 4% (3% в 2018–2020 гг.), их роль в развитии ИТ-бизнеса стала определяющей. По данным «СПАРК-Интерфакс», доля таких компаний в совокупной выручке достигла 57% в 2021 г. по сравнению с 44% в 2020 г.
Распределение динамично развивающихся компаний ИТ по размерам несколько изменилось: на крупные и средние компании приходилось 6% и 7% от общего числа соответственно, тогда как малые предприятия существенно нарастили свою долю — с 53% до 58%. Удельный вес микропредприятий снизился с 33% до 28%. При этом малые и средние предприятия по-прежнему составляли 94% от общего числа динамично развивающихся компаний.
Несмотря на пандемию, эти компании смогли поддержать высокие темпы роста выручки и чистой прибыли, которые увеличивались более чем на 30% ежегодно в постоянных ценах в 2019–2021 гг. Правда, им не удалось избежать некоторого замедления по сравнению с предыдущим периодом, а также отставания роста чистой прибыли от динамики выручки. Это привело к снижению средней рентабельности по чистой прибыли до 11,6% по сравнению с 17,1% в 2018–2020 гг.
Не только Москва
Бизнес в России традиционно «столицецентричен», и ИТ-бизнес — не исключение. На Москву и область приходится 54% от общего числа динамично развивающихся компаний, на Санкт-Петербург — 13%. Однако отмечается тенденция к увеличению доли регионов, а по норме чистой прибыли и темпам роста выручки уже сейчас столицы — в конце первой десятки, а лидируют регионы, причем не только те, которые обычно «на слуху». Первая тройка «по чистой прибыли» в 2021 г. — Новосибирская, Самарская и Ростовская области, по темпам роста выручки — Самарская область, Краснодарский край и Татарстан, по темпам роста чистой прибыли — Самарская область, Татарстан и Краснодарский край.
|Норма чистой прибыли, на конец периода
|Среднегодовые темпа прироста в 2019-2021 гг., в постоянных ценах
|Регион
|2019
|2020
|2021
|Выручка
|Чистая прибыль
|Новосибирская обл.
|6,6%
|23,8%
|24,4%
|29%
|35%
|Самарская обл.
|21,7%
|20,0%
|24,1%
|51%
|96%
|Ростовская обл.
|15,5%
|21,3%
|22,5%
|36%
|47%
|Нижегородская обл.
|24,7%
|28,3%
|20,9%
|7%
|7%
|Свердловская обл.
|8,8%
|15,5%
|14,8%
|23%
|45%
|Краснодарский край
|12,8%
|36,6%
|14,6%
|40%
|50%
|Санкт-Петербург
|14,6%
|14,1%
|13,6%
|29%
|30%
|Москва
|13,1%
|21,6%
|9,4%
|32%
|25%
|Московская обл.
|9,7%
|7,0%
|9,0%
|29%
|30%
|Республика Татарстан
|5,5%
|4,8%
|6,9%
|40%
|60%
Источник: «СПАРК-Интерфакс», 2022
Исходя из вышеприведенных данных, можно констатировать, что ИТ-сектор вошел в процесс трансформации экономики с хорошим потенциалом. Во многом этому способствует устойчивый рост, отмечавшийся в последние годы, а также высокая финансовая стабильность национального ИТ-бизнеса, которая характеризуется быстрым ростом выручки, приемлемым уровнем рентабельности, высокой ликвидностью, отсутствием долгового бремени, хорошей платежной дисциплиной.
Немаловажную роль в развитии отечественных ИТ играет и запущенная система государственной поддержки, совершенствование которой в текущих условиях остается одним из приоритетов экономической политики России.