РусГидро разместит центр обработки данных на площадке Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии

На полях Петербургского международного экономического форума компания «РусГидро» и Правительство Республики Хакасия заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству корпоративного центра обработки данных (ЦОД). Документ предусматривает размещение высокотехнологичной ИТ-инфраструктуры на территории Саяно-Шушенской ГЭС — крупнейшей электростанции России. Подписи под документом поставили председатель правления — генеральный директор «РусГидро» и Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия.



Что содержится в соглашении?

Соглашение направлено на социально-экономическое развитие региона, повышение доступности вычислительных ресурсов для бизнеса и органов власти и создание новых квалифицированных рабочих мест в республике. Плановый срок реализации проекта – два года. Финансирование будет обеспечено за счёт собственных и привлечённых средств РусГидро в рамках инвестиционной программы компании. Правительство Хакасии окажет всестороннее содействие, включая помощь в оформлении разрешительной документации и поддержку при взаимодействии с органами власти.

Размещение ЦОДа на базе Саяно-Шушенской ГЭС является вкладом в цифровизацию региона и примером эффективного развития цифровой инфраструктуры на базе активов РусГидро.

Ранее, осенью 2025 года, РусГидро подписало соглашение с Правительством Магаданской области и АФК «Система» о создании одного из крупнейших ЦОД в стране, мощностью до 150 МВт.

Цифровая трансформация энергохолдинга

Российский энергохолдинг продолжает системную цифровую трансформацию: от импортозамещения критического ПО и баз данных до создания собственных вычислительных мощностей для искусственного интеллекта.

Компания завершила этап точечной автоматизации и перешла к формированию единой цифровой экосистемы на базе российского ПО. Одним из ключевых проектов стало внедрение цифровых математических моделей гидротехнических сооружений. С их помощью специалисты прогнозируют поведение плотин при различных режимах нагрузки, изменении уровня воды и сейсмических воздействиях. Параллельно для мониторинга состояния ГТС и гидроагрегатов используются нейросети и беспилотная авиация. По словам заместителя генерального директора ПАО «РусГидро» Александра Чарикова, применение ИИ для анализа данных с дронов позволило на 76% сократить ручной труд при выявлении дефектов: «Сегодня с помощью нейросетей специалисты компании за 28 часов делают то, на что раньше уходило 110 часов. Благодаря применению цифровых методов диагностики, мы переходим к обслуживанию энергообъектов по фактическому состоянию».

Еще одним стратегическим направлением становится развитие собственной инфраструктуры, ориентированной на ресурсоемкие задачи искусственного интеллекта и облачных сервисов. РусГидро реализует проекты по размещению ЦОДов в непосредственной близости от объектов генерации, и первый такой проект будет реализован на Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии. «Размещение вычислительных мощностей рядом с ГЭС позволяет минимизировать потери при передаче электроэнергии и обеспечить дата-центры стабильным и экологичным питанием. Для нас это синергия возобновляемой энергетики и цифровой экономики», - пояснили в энергохолдинге

В рамках развития вычислительных мощностей дочерняя компания «РусГидро ИТ сервис» производит закупку высокопроизводительных серверов, которые будут задействованы для систем интеллектуального учета электроэнергии, прогнозных алгоритмов водно-энергетических режимов и развития облачных сервисов холдинга.

Особое внимание уделяется надежности и кибербезопасности. Локализация данных в собственных защищенных дата-центрах позволяет компании обеспечить высокую отказоустойчивость IT-систем. «Мы должны контролировать информационные потоки «от и до». Сегодня любой сбой в цепочке данных угрожает высокому уровню эффективности, достигнутому благодаря цифровизации. Поэтому импортозамещение для нас - это не госзадание, а внутренний бизнес-императив», — резюмировал Александр Чариков.

Таким образом, РусГидро формирует прецедент для всей российской энергетики, объединяя цифровое моделирование критических сооружений, «зеленые» ЦОДы и собственные вычислительные ресурсы для ИИ в единую технологическую платформу.