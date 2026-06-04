«РусГидро» и «Ростелеком» защитят энергосистему цифровым суверенитетом

Крупнейшая российская энергетическая компания ПАО «РусГидро» и национальный провайдер цифровых услуг ПАО «Ростелеком» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Документ подписали генеральный директор «РусГидро» Виктор Хмарин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.



Цифровой фундамент для энергетики будущего

Новое соглашение развивает партнёрство, которое началось в 2020 году (интеллектуальные системы учёта электроэнергии) и было усилено в 2025 году соглашением в области кибербезопасности. Теперь стороны выводят сотрудничество на уровень обеспечения технологической независимости критической инфраструктуры. Документ фиксирует переход РусГидро от политики простого импортозамещения к созданию целостной экосистемы на базе передовых отечественных решений.

«РусГидро в числе первых среди компаний топливно-энергетического комплекса утвердила стратегию цифровой трансформации, - отметил Александр Чариков, заместитель генерального директора компании. - На сегодняшний день поставленные задачи в области импортозамещения являются практически выполненными, совокупные инвестиции в ИТ-импортозамещение за последние несколько лет составили миллиарды рублей. Новое соглашение с “Ростелекомом” знаменует собой переход на следующий этап: от импортозамещения к созданию дополнительной ценности на базе российских платформ и экосистем.

Сотрудничество реализуется в рамках стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро до 2030 года и вносит вклад в достижение национальных целей по обеспечению технологического суверенитета РФ.

«РусГидро» и «Ростелеком» укрепляют технологический суверенитет энергетики на ПМЭФ

Ключевые направления сотрудничества

1. Облачная инфраструктура и связь: использование мощностей ЦОД партнера для обработки и хранения больших данных РусГидро. Особый акцент сделан на передаче сигналов точного времени с микросекундной точностью - критически важная функция для синхронизации релейной защиты и противоаварийной автоматики на энергообъектах.

2. В рамках соглашения также предполагается расширение взаимодействия, направленного на интеграцию сервисов РусГидро с государственными информационными системами.

Стратегический фокус на Дальнем Востоке

Особое внимание уделено повышению надёжности энергоснабжения на Дальнем Востоке. Общий объем инвестиционной программы Группы «РусГидро» на период 2026–2030 годов, согласно информации на сайте компании, составляет 950 млрд рублей, при этом около 80% всех средств (более 750 млрд рублей) направлено на проекты Дальнего Востока. Только за прошлый 2025 год финансирование дальневосточной инвестпрограммы достигло рекорда в 310 млрд рублей.

В планах энергохолдинга - строительство и обновление ТЭС и ГЭС для обеспечения стабильности энергосистемы в условиях растущих нагрузок (например, расширение Нерюнгринской ГРЭС и модернизация Партизанской ГРЭС). Одно из направлений развития – постепенный переход изолированных энергоузлов на природный газ и чистые источники энергии для выполнения экологических стандартов.

Удаленность функционирующих и строящихся объектов, непростые климатические условия, обусловливают особые требования к средствам связи. Партнер в лице Ростелеком обеспечивает возможность цифровизации точек присутствия РусГидро на Дальнем Востоке, что в том числе позволяет диспетчерским службам управлять энергетическим комплексом макрорегиона с использованием современных передовых отечественных цифровых инструментов.

Российская энергетика делает решительный шаг от точечного импортозамещения к цифровому суверенитету. Объединив отраслевую экспертизу «РусГидро» с технологической мощью «Ростелекома», партнёры создают защищённую облачную инфраструктуру для критически важных объектов — от Дальнего Востока до европейской части страны. Инвестиции, переход на отечественное ПО и передовые системы кибербезопасности закладывают основу для надёжной, независимой и интеллектуальной энергосистемы будущего.