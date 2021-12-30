В современном мире информационные технологии стали одним из ключевых секторов, которые оказывают многофакторное воздействие на все социально-экономические процессы, во многом определяя их дальнейшее развитие. От уровня конкурентоспособности ИТ-бизнеса зависят позиции национальной экономики на мировой арене. Пандемия заметно ускорила развитие российского сектора ИТ, как в результате роста спроса на его услуги, так и благодаря мерам государственной поддержки. Особую важность в связи с этим приобретает повышение привлекательности ИТ-бизнеса для инвестиций, кредитования, покупки ценных бумаг компаний, что призвано обеспечить привлечение финансовых ресурсов, необходимых для поступательного развития. В число ключевых факторов такой привлекательности входит не только благоприятное государственное регулирование, но и динамика развития сектора, прибыльность, текущая финансовая устойчивость российских ИТ-компаний, уровень банкротств, платежная дисциплина. И с этим у отрасли все очень неплохо.

Устойчивый рост

В последние годы государство уделяет поддержке отечественного сектора информационных технологий особое внимание, выдавай компаниям отрасли различные преференции и стимулируя импортозамещение в сфере ИКТ. Пандемия также ускорила развитие многих секторов ИТ-бизнеса. В результате, в последние годы российский сектор информационных технологий демонстрировал устойчивый рост несмотря ни на какие внешние и внутренние проблемы отечественной экономики. Темпы роста оборота ИТ-бизнеса, по данным Росстата, ускорились с 6% в 2019 г. до 21% в 2020-м и др 39% за три квартала 2021 г., что было значительно выше общероссийских показателей. Совокупная выручка компаний сектора выросла в прошлом, «пандемийном» году на 23% до ₽3242 млрд, чистая прибыль — на 90% до ₽451 млрд.

Выручка и чистая прибыль сектора ИТ России Несмотря на проблемы с коронавирусом отечественный ИТ-сектор чувствует себя неплохо. И выручка и чистая прибыль в 2020 г. существенно выросли. Выручка российских ИТ-компаний , ₽млрд. Чистая прибыль российских ИТ-компаний, ₽млрд. 1674 165 2017 2142 250 2018 2627 237 2019 3242 451 2020

* — Под компаниями ИТ понимаются те юрлица, которые указывают следующий основной ОКВЭД: разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (ОКВЭД – 62), деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД – 63)

Немаловажным показателем привлекательности сектора ИТ является и «демография» отрасли. На фоне сокращения общего числа компаний в России количество зарегистрированных фирм в секторе ИТ возрастало более чем на 10% в год в 2019-2020 гг., увеличившись за 11 месяцев 2021 г. на 9,9% до 69 302 компаний.

Высокая прибыльность

Российский сектор ИКТ обеспечивает достаточно высокий уровень рентабельности, который является одним из определяющих факторов привлекательности бизнеса. По данным «СПАРК-Интерфакс», норма чистой прибыли сектора ИТ увеличилась с 9,0% 2019 г. до 13,9% в 2020 г. По этому показателю сектор более чем в два раза опередил среднероссийский уровень, уступив только добыче металлических руд, рыболовству, сельскому хозяйству и фармацевтической промышленности.

Однако около половины компаний ИТ сектора были вынуждены довольствоваться более низким уровнем рентабельности. Только 41% из них имели в 2020 г. норму чистой прибыли, превышающую 10%.

Распределение компаний ИТ России по норме чистой прибыли в 2019-2020 гг., от общего числа

2019 2020 Норма чистой прибыли более 50% 7% 7% 20-50% 15% 18% 10-20% 15% 16% менее 10% 50% 48% убыточные 13% 11%

Источник: «СПАРК-Интерфакс», 2021

В 2021 г. отмечалось снижение уровня рентабельности ИТ бизнеса в первом квартале. Но уже в последующие месяцы этот показатель начал быстро расти. По итогам первых восьми месяцев года превышение прибылей над убытками ИТ-компаний, по данным Росстата, составило ₽179 млрд, сократившись однако на 2,4% по сравнению с тем же периодом год назад. Экономика России в то же время демонстрировала значительный рост прибылей на фоне скачка мировых цен на энергоносители, продовольствие, продукцию химпрома. Это не могло не отразиться на среднем уровне рентабельности российских ИТ компаний. Если в 2020 г. рентабельность ИТ-активов по прибыли до налогообложения достигала 8% (5% в среднем по России), то за январь-август 2021 г., она упала до 5% на фоне роста среднероссийского показателя до 9%.

Хорошая финансовая устойчивость, низкое долговое бремя

Текущее состояние сектора ИТ характеризуется достаточно высоким уровнем финансовой устойчивости. Доля компаний, имеющих высокий риск, который определяется индексом финансового риска «СПАРК-Интерфакс» (ИФР), составляет лишь 16% от их общего числа. («Высокий» уровень риска свидетельствует о большой вероятности потери платежеспособности в ближайшие год-полтора), при том, что в других высокорентабельных секторах этот показатель значительно выше (38% — в добыче металлических руд, 30% — в рыболовстве, 24% — в сельском хозяйстве, 22% — в фармацевтической промышленности).

Об устойчивости сектора говорят также показатели денежного потока и чистых активов. После отрицательных величин, зафиксированных в 2019 г., ИТ-компании получили значительный положительный денежный поток в 2020-м. Только около 7% компаний сектора имели отрицательные чистые активы по итогам 2020 г., что было ниже среднего показателя по России.

ИТ-бизнес также выгодно отличался по доле убыточных компаний в общем числе предприятий сектора. если в России удельный вес убыточных компаний составлял 29,4% в 2020 г., то у ИТ сектора этот показатель опустился до 10,6%.

Около 95% ИТ-компаний привлекали кредитные ресурсы, две трети займов были краткосрочными. Однако долговое бремя сектора ИТ остается незначительным. Хотя объем привлеченных заемных средств вырос на 20% в 2020 г., у сектора отсутствовал совокупный чистый долг. Показатель чистый долг/EBIT ( прибыль до вычета процентов и налогов) превышал 3х лишь у 5% компаний. Коэффициент покрытия процентных платежей по EBIT вырос до 11, более чем вдвое по сравнению с 2019 г.

Ситуация с просроченной задолженностью ИТ-сектора по займам и кредитам оставалась также благоприятной. Хотя объем просрочки превышал 4 млрд. руб. в августе 2021 г., он сократился на 28% с начала года. При этом размер просроченной задолженности в сравнении с прибылью, которую в этот период генерировал ИТ-бизнес, был незначительным.

Банкротства и платежная дисциплина: низкий риск

Состояние платежной дисциплины в ИТ секторе особого беспокойства не вызывает. Просроченная кредиторская задолженность, по данным Росстата, сократилась в январе-августе 2021 г. на 10% до ₽3,8 млрд на фоне роста среднероссийских показателей. Хотя просроченная «дебиторка» сектора увеличилась в этот период на 14% до ₽19 млрд, ее размер был относительно невелик по отношению к обороту и прибыли.

Индекс платежной дисциплины «СПАРК-Интерфакс» показывает, что в сентябре 2021 г. удельный вес ИТ-компаний, имеющих высокий риск просрочки платежей, составлял 6,6%. Это было сопоставимо с показателями обрабатывающей промышленности и значительно ниже, чем в других важнейших секторах российской экономики.

Доля компаний с Индексом платежной дисциплины «Высокий риск» по секторам экономики в сентябре 2021 г. Менее 7% компаний, занятых в сфере информационных технологий, имеют проблемы с платежами. Это один из лучших показателей среди российских отраслей.

ИТ-компании вовремя осуществляют и платежи в государственный бюджет. На конец ноября 2021 г. всего менее 2% из них имели задолженность по уплате налогов.

Достаточно стабильная ситуация складывается и с банкротствами. По данным «СПАРК- Интерфакс», на начало октября 2021 г. в секторе осуществлялось 154 конкурсных производства. Их число сократилось на 3% по сравнению с июнем 2020 г. Количество конкурсных производств на 1000 компаний сектора ИТ составляло лишь 2,2 по сравнению с 9,6 в среднем по России.

Таким образом, основные факторы, определяющие привлекательность компаний сектора, показывают, что ИТ-бизнес имеет значительный потенциал для дальнейшего роста и усиления своей роли в российской экономике. Устойчивые темпы развития, высокая прибыльность, хорошая финансовая устойчивость, отсутствие долгового бремени, низкий уровень просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, хорошая платежная дисциплина, небольшое количество банкротств, а также активизация мер государственной поддержки создают благоприятные возможности для инвестиций, кредитования, размещения ценных бумаг.