CNews: ИТ-тренды 2022
В конце каждого года появляется большое количество прогнозов аналитических компаний относительно того, какие технологии будут востребованы в следующем году. Однако эти прогнозы зачастую не слишком актуальны для России. Агентство CNews Analytics провело исследование, целью которого было определить, какие технологии будут наиболее востребованы отечественными заказчиками в следующем году. Согласно его результатам, наибольшие надежды в 2022 г. возлагаются на аналитику больших данных, искусственный интеллект и облачные решения. В компаниях реального сектора, по мнению опрошенных CNews Analytics, будут востребованы автономные системы и решения с сфере интернета вещей.
30.12.2022
1Аналитика больших данных
Рейтинг «ИТ-тренды 2022» — 75/63
Аналитика больших данных снова возглавила рейтинг, попав в первую тройку во всех рассматриваемых сферах деятельности. При этом ее популярность, по сравнению с 2019-2020 гг., немного снизилась в целом, зато выросла в реальном секторе. Возможно, причина в том, что аналитика в ряде отраслей уже не воспринимается как что-то отдельное, так как аналитические инструменты встроены во многие приложения. Зато реальный сектор наконец «распробовал» преимущества решений, основанных на данных, а не на интуиции.
По мнению некоторых экспертов, пандемия «обнулила» исторические данных, о том, как это влияет на рынок аналитики можно прочитать в обзоре «Аналитика 3.0 — 2021».
Аналитика — основа всего
В современном мире банки понимают, что новый этап конкуренции связан с более качественной аналитикой больших массивов данных. У нас компетенция по работе с big data вынесена в отдельную компанию Datatech, которая занимается внедрением полного цикла управления данными. Инновационные разработки Datatech по обработке big data позволяют решить проблему комплексного хранения и анализа информации, что помимо прямого экономического эффекта, положительно влияет на лояльность и удовлетворенность пользователей банковских услуг.
Большие перспективы имеют решения BPA
В каждой организации существует набор процессов, которые реализованы на базе различных информационных систем: CRM, ERP и множество других. Решения класса Business Process Automation анализируют все системы и их связи, а технология Low-code помогает изменить или настроить тот или иной процесс максимально быстро и точно, значительно сокращая срок внедрения. Тренд по внедрению подобного инструментария в нетехнические отделы набирает силу, подобные решения уже начинают внедрять такие крупные компании, как «Татнефть», «Сибур», НЛМК.
2Искусственный интеллект
Рейтинг «ИТ-тренды 2022» — 66/52
В этом году ИИ вернул себе второе место, снова оттеснив облака на третье. При этом его популярность, немного просев «в целом», подросла в реальном секторе. «Интеллекту» не удалось попасть в тройку лишь в телекоме и промышленности, зато, как и в прошлом году, он возглавил рейтинг в «медицине». Что несколько удивительно, особых прорывов в этой сфере у искусственного интеллекта в 2021 г. не наблюдается.
Однако, в целом, вера в возможности ИИ растет, о том, как средства искусственного интеллекта будут применяться в бизнесе и государственном секторе можно прочитать в обзоре «Искусственный интеллект 2021».
3Облачные решения
Рейтинг «ИТ-тренды 2022» — 58/32
«Облака» в 2021 г. снова откатились на третью строчку, потеряв в популярности и «в целом» и в «реальном секторе». Это могло бы показаться странным, учитывая рост их популярности, в том числе — вызванной пандемией коронавируса. Однако такой вынужденный и поспешный переход на облачные решения не мог не привести к накоплению отрицательного опыта, который и вылился в более низкую, чем в 2019-2020 гг., оценку перспектив облаков.
В России облачный рынок развивается быстро, свидетельствуют данные рейтингов, собранных при подготовке обзора «Облачные сервисы 2021». В 2022 г. дополнительным стимулом развития станет внедрение облачной суперплатформы ГосТех.
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4 Интернет вещей
Рейтинг «ИТ-тренды 2022» — 46/53
Интернет вещей сохранил четвертое место, потеряв немного (ка все лидеры) в общем рейтинге и прибавил в рейтинге реального сектора, оставшись, как и в прошлые годы, на 4 месте в суммарном зачете и на 3-м — в реальном секторе.
В России проекты с применением интернета вещей перестают быть экзотикой, о текущем состоянии с разработкой и внедрением сответствующих технологий можно прочитать в обзоре «Интернет вещей в России 2021».
5 Цифровые двойники
Рейтинг «ИТ-тренды 2022» — 30/31
Как и в прошлом году, Digital twins заняли 5 место не войдя в топ-3 ни в одной номинации. Однако их применение сочли полезным практически во всех отраслях деятельности. Ближе всего к тройке лидеров они приблизились в производственном секторе, где, как свидетельствуют материалы обзора «ИТ в промышленности 2021», на двойников возлагают особые надежды.
Впрочем, теоретически сфера применения цифровых двойников гораздо шире, их с тем или иным успехом применяют не только для моделирования устройств или промышленных предприятий, но даже целых городов. Польза от создания модели, с помощью которой можно «проиграть» сценарии работы, развития или отклика на то или иное воздействие, несомненна.
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6 Автономные системы
Рейтинг «ИТ-тренды 2022» — 28/74
В этом году автономные системы поднялись в общем рейтинге с 8 места на 6-е, а в рейтинге реального сектора существенно оторвались от аналитики. Ничего прорывного за год не случилось, но регулярно появляющиеся сообщения о роботах, все лучше ориентирующихся в реальном пространстве повысил веру в прогресс самоуправляемых устройств, как CNews и предсказывал в обзоре прошлого года.
Сферы наиболее вероятного применения автономных систем это, как полагают респонденты CNews, разумеется, транспортная отрасль (об этом можно почитать в обзоре «ИТ в транспортной отрасли 2021») и сельское хозяйство, в котором надежды на АС еще выше. Также в такие системы верят в нефтегазовом секторе, в котором дорогого стоит возможность послать самостоятельно действующее устройство в труднодоступные места, в которых, как правило, и залегают природные ресурсы.
7Виртуальная и дополненная реальность
Рейтинг «ИТ-тренды 2022» — 28/23
AR/VR-технологии оказались в тройке по востребованности в медицине, хотя и с огромным отрывом от анализа данных и искусственного интеллекта.
В здравоохранении надеются, что эти технологии сделают ускорят развитие телемедицины, в частности, сделают более эффективными процессы обучения медиков на лучших практических примерах. Аналогичные надежды возлагаются на AR/VR и в сфере образования в целом, как свидетельствуют данные обзора «ИТ в образовании 2021». Ожидается, что рост затрат на средства виртуальной реальности в этой сфере будет расти опережающими темпами, особенно в условиях роста популярности удаленного обучения.
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Респонденты CNews верят в аналитику, ставят на автономные системы и разочарованы сетями 5G
Результаты прошлогоднего опроса в немалой степени зависели от того, насколько те или иные технологии виделись средством борьбы с коронавирусом и его последствиями — удаленной работой и учебой, локдаунами, внезапными выходными и т. д. В этом году эпидемия воспринимается уже не стихийным бедствием, а данностью. Этим, отчасти, можно объяснить перемены респондентов опроса CNews Analytics относительно того, какие технологии будут наиболее актуальны в России в 2022 г.
Перемены, впрочем, не слишком велики. В «общем зачете» (учитывались ответы на вопрос «Какие технологии будут наиболее актуальны в 2022 г. в России?»), как и в прошлые годы, победила аналитика больших данных. Правда, ее популярность несколько упала, с 82 до 75 пунктов (рейтинг определяется как процент респондентов, проголосовавших за ту или иную технологию). Тем не менее, она вошла в тройку самых актуальных во всех девяти «отраслевых» голосованиях.
Второе место досталось искусственному интеллекту (рейтинги 2021 и 2020 гг. 66 и 69 соответственно, 6 номинаций), третье — облачным решениям (58, 79, 4).
Также в «отраслевых» голосованиях в тройки входили автономные системы (4 раза), интернет вещей (дважды), виртуальная и дополненная реальность и сети 5G (по разу). Сети пятого поколения показали феноменальный результат в телекоме (97), но в остальных отраслях от них в следующем году уже, похоже, ничего не ждут, не верят в том, что наконец под них будут, наконец, отданы «общепринятые» диапазоны 3,4-3,8 ГГц.
«Банковская отрасль повсеместно внедряет решения, основанные на искусственном интеллекте, и Россия здесь занимает лидирующие позиции. Innotech напрямую связана с качественным скачком в цифровизации и трансформации этой индустрии, — комментирует итоги опроса Антон Якимов, технический директор ГК Innotech. — Мы создаем современные высоконагруженные фронтальные системы, омниканальные продукты и высоконадежные платформы для поддержки банковского бизнеса, чтобы вывести клиентский опыт на новый уровень. Один из продуктов Innotech, Цифровая Банковская Платформа, способна интегрироваться с любой автоматизированной банковской системой. Она позволяет повысить качество обслуживания клиентов при минимальных затратах и без необходимости перестраивать весь основной IT-ландшафт классического банка».
«Значительно вырастет потребность в облачных технологиях, и это окажет прямое влияние на используемые решения, — говорит Станислав Дарчинов, технический директор Step Logic. — Например, когда заказчики выносят свои мощности из корпоративных ЦОД, возникают задачи по организации наложенных сетей связи, которые строятся поверх всей инженерно-технической инфраструктуры. А значит востребованными становятся решения класса SD-WAN, программно-определяемые сети в ЦОД, сетевые решения с облачным управлением».
В рейтинге «реального сектора» (подсчитывается на основе результатов в нефтегазовом секторе, промышленности, транспорте и сельском хозяйстве) победили, как и в прошлом году, автономные системы (существенно улучшившие свой результат), аналитика и интернет вещей.
В материалах обзора представлены краткие описания семи самых актуальных технологий. Первая цифра около названия технологии — ее суммарный рейтинг, вторая — ее показатель в рейтинге « ИТ-тренды 2021 Реальный сектор».
Рейтинг «ИТ-тренды 2022»: самые востребованные технологии
|Технология
|Общий рейтинг
|Финансовая сфера
|Торговля
|Госсектор
|Телекоммуникационная отрасль
|Медицина
|Нефтегазовый сектор
|Промышленность
|Транспортная отрасль
|Сельское хозяйство
|Рейтинг по реальному сектору
|Аналитика больших данных
|75
|89
|87
|81
|78
|73
|73
|64
|68
|49
|63
|Искусственный интеллект
|66
|72
|65
|59
|52
|81
|54
|52
|55
|44
|52
|Облачные решения
|58
|59
|59
|52
|73
|37
|36
|44
|24
|23
|32
CNews Analytics, 2021
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