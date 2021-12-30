Респонденты CNews верят в аналитику, ставят на автономные системы и разочарованы сетями 5G

Результаты прошлогоднего опроса в немалой степени зависели от того, насколько те или иные технологии виделись средством борьбы с коронавирусом и его последствиями — удаленной работой и учебой, локдаунами, внезапными выходными и т. д. В этом году эпидемия воспринимается уже не стихийным бедствием, а данностью. Этим, отчасти, можно объяснить перемены респондентов опроса CNews Analytics относительно того, какие технологии будут наиболее актуальны в России в 2022 г.

Перемены, впрочем, не слишком велики. В «общем зачете» (учитывались ответы на вопрос «Какие технологии будут наиболее актуальны в 2022 г. в России?»), как и в прошлые годы, победила аналитика больших данных. Правда, ее популярность несколько упала, с 82 до 75 пунктов (рейтинг определяется как процент респондентов, проголосовавших за ту или иную технологию). Тем не менее, она вошла в тройку самых актуальных во всех девяти «отраслевых» голосованиях.

Второе место досталось искусственному интеллекту (рейтинги 2021 и 2020 гг. 66 и 69 соответственно, 6 номинаций), третье — облачным решениям (58, 79, 4).

Также в «отраслевых» голосованиях в тройки входили автономные системы (4 раза), интернет вещей (дважды), виртуальная и дополненная реальность и сети 5G (по разу). Сети пятого поколения показали феноменальный результат в телекоме (97), но в остальных отраслях от них в следующем году уже, похоже, ничего не ждут, не верят в том, что наконец под них будут, наконец, отданы «общепринятые» диапазоны 3,4-3,8 ГГц.

«Банковская отрасль повсеместно внедряет решения, основанные на искусственном интеллекте, и Россия здесь занимает лидирующие позиции. Innotech напрямую связана с качественным скачком в цифровизации и трансформации этой индустрии, — комментирует итоги опроса Антон Якимов, технический директор ГК Innotech. — Мы создаем современные высоконагруженные фронтальные системы, омниканальные продукты и высоконадежные платформы для поддержки банковского бизнеса, чтобы вывести клиентский опыт на новый уровень. Один из продуктов Innotech, Цифровая Банковская Платформа, способна интегрироваться с любой автоматизированной банковской системой. Она позволяет повысить качество обслуживания клиентов при минимальных затратах и без необходимости перестраивать весь основной IT-ландшафт классического банка».

«Значительно вырастет потребность в облачных технологиях, и это окажет прямое влияние на используемые решения, — говорит Станислав Дарчинов, технический директор Step Logic. — Например, когда заказчики выносят свои мощности из корпоративных ЦОД, возникают задачи по организации наложенных сетей связи, которые строятся поверх всей инженерно-технической инфраструктуры. А значит востребованными становятся решения класса SD-WAN, программно-определяемые сети в ЦОД, сетевые решения с облачным управлением».

В рейтинге «реального сектора» (подсчитывается на основе результатов в нефтегазовом секторе, промышленности, транспорте и сельском хозяйстве) победили, как и в прошлом году, автономные системы (существенно улучшившие свой результат), аналитика и интернет вещей.

В материалах обзора представлены краткие описания семи самых актуальных технологий. Первая цифра около названия технологии — ее суммарный рейтинг, вторая — ее показатель в рейтинге « ИТ-тренды 2021 Реальный сектор».