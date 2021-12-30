1Аналитика больших данных
Рейтинг «ИТ-тренды 2022» — 75/63

Аналитика больших данных снова возглавила рейтинг, попав в первую тройку во всех рассматриваемых сферах деятельности. При этом ее популярность, по сравнению с 2019-2020 гг., немного снизилась в целом, зато выросла в реальном секторе. Возможно, причина в том, что аналитика в ряде отраслей уже не воспринимается как что-то отдельное, так как аналитические инструменты встроены во многие приложения. Зато реальный сектор наконец «распробовал» преимущества решений, основанных на данных, а не на интуиции.

По мнению некоторых экспертов, пандемия «обнулила» исторические данных, о том, как это влияет на рынок аналитики можно прочитать в обзоре «Аналитика 3.0 — 2021».

Антон Якимов
Innotech

Аналитика — основа всего

В современном мире банки понимают, что новый этап конкуренции связан с более качественной аналитикой больших массивов данных. У нас компетенция по работе с big data вынесена в отдельную компанию Datatech, которая занимается внедрением полного цикла управления данными. Инновационные разработки Datatech по обработке big data позволяют решить проблему комплексного хранения и анализа информации, что помимо прямого экономического эффекта, положительно влияет на лояльность и удовлетворенность пользователей банковских услуг.

Сергей Дарчинов
Step Logic

Большие перспективы имеют решения BPA

В каждой организации существует набор процессов, которые реализованы на базе различных информационных систем: CRM, ERP и множество других. Решения класса Business Process Automation анализируют все системы и их связи, а технология Low-code помогает изменить или настроить тот или иной процесс максимально быстро и точно, значительно сокращая срок внедрения. Тренд по внедрению подобного инструментария в нетехнические отделы набирает силу, подобные решения уже начинают внедрять такие крупные компании, как «Татнефть», «Сибур», НЛМК.

2Искусственный интеллект
Рейтинг «ИТ-тренды 2022» — 66/52

В этом году ИИ вернул себе второе место, снова оттеснив облака на третье. При этом его популярность, немного просев «в целом», подросла в реальном секторе. «Интеллекту» не удалось попасть в тройку лишь в телекоме и промышленности, зато, как и в прошлом году, он возглавил рейтинг в «медицине». Что несколько удивительно, особых прорывов в этой сфере у искусственного интеллекта в 2021 г. не наблюдается.

Однако, в целом, вера в возможности ИИ растет, о том, как средства искусственного интеллекта будут применяться в бизнесе и государственном секторе можно прочитать в обзоре «Искусственный интеллект 2021».

3Облачные решения
Рейтинг «ИТ-тренды 2022» — 58/32

«Облака» в 2021 г. снова откатились на третью строчку, потеряв в популярности и «в целом» и в «реальном секторе». Это могло бы показаться странным, учитывая рост их популярности, в том числе — вызванной пандемией коронавируса. Однако такой вынужденный и поспешный переход на облачные решения не мог не привести к накоплению отрицательного опыта, который и вылился в более низкую, чем в 2019-2020 гг., оценку перспектив облаков.

В России облачный рынок развивается быстро, свидетельствуют данные рейтингов, собранных при подготовке обзора «Облачные сервисы 2021». В 2022 г. дополнительным стимулом развития станет внедрение облачной суперплатформы ГосТех.

Александр Соколовский
«М.Видео-Эльдорадо»

Нужно управлять технологиями как акциями в инвест-портфеле — перспективные брать в оборот

Полная цифровизация клиентского сервиса, аналитика данных в основе всех бизнес-процессов, усиление ИТ-инсорсинга и онлайн-трансформация в RetailTech-компанию с физическим присутствием в офлайн — «голубые фишки» Группы «М.Видео-Эльдорадо» на поле розничной торговли. О том, как технологии могут кратно увеличить рост, стереть границы между бизнесом и ИТ и навсегда изменить мир традиционного ритейла, CNews рассказал CIO компании Александр Соколовский.

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Алена Горшкова
«ЛАНИТ Экспертиза»

Рост спроса на тестирование ПО связан с потребностью в качестве

Сегодня бизнес более осознанно подходит к тестированию ПО, компании готовы тратить миллионы на тестирование систем и обучение собственных специалистов. О трансформации профессии, высоком спросе на услуги, нехватке кадров и экспансии в регионы в интервью CNews рассказала генеральный директор «ЛАНИТ Экспертизы» Алена Горшкова.

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4 Интернет вещей
Рейтинг «ИТ-тренды 2022» — 46/53

Интернет вещей сохранил четвертое место, потеряв немного (ка все лидеры) в общем рейтинге и прибавил в рейтинге реального сектора, оставшись, как и в прошлые годы, на 4 месте в суммарном зачете и на 3-м — в реальном секторе.

В России проекты с применением интернета вещей перестают быть экзотикой, о текущем состоянии с разработкой и внедрением сответствующих технологий можно прочитать в обзоре «Интернет вещей в России 2021».

5 Цифровые двойники
Рейтинг «ИТ-тренды 2022» — 30/31

Как и в прошлом году, Digital twins заняли 5 место не войдя в топ-3 ни в одной номинации. Однако их применение сочли полезным практически во всех отраслях деятельности. Ближе всего к тройке лидеров они приблизились в  производственном секторе, где, как свидетельствуют материалы обзора «ИТ в промышленности 2021», на двойников возлагают особые надежды.

Впрочем, теоретически сфера применения цифровых двойников гораздо шире, их с тем или иным успехом применяют не только для моделирования устройств или промышленных предприятий, но даже целых городов. Польза от создания модели, с помощью которой можно «проиграть» сценарии работы, развития или отклика на то или иное воздействие, несомненна.

Тамара Морозова
RecFaces

В ближайшие два года в России ожидается бум биометрии 

Еще недавно биометрические технологии рассматривались как автономный элемент ряда процессов. Сегодня готовые «коробочные» решения в сфере биометрии бесшовно встраиваются в любое оборудование. Однако пока продвижение решений на основе технологий распознавания лиц в России сопряжено с рядом трудностей. О предпосылках развития биометрических технологий, их преимуществах и возможностях, пользе зарубежного опыта в этом сегменте и предстоящем буме биометрии в России рассказала Тамара Морозова, генеральный директор RecFaces. 

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Андрей Фомичев
«Центр Финансовых Технологий»

Инициативы ЦБ РФ придают дополнительное ускорение банковской отрасли

Скорость цифровизации банковской отрасли резко увеличилась с момента пандемии, этому способствовал рост спроса на онлайн-услуги. И сегодня традиционные кредитные организации конкурируют уже не только между собой, но с финтех-компаниями, которые готовы играть на их поле и обыгрывать. О современных тенденциях банковского сектора, влиянии инициатив регулятора, запуске цифрового рубля и неоднозначной роли биометрической системы в интервью CNews рассказал заместитель председателя правления компании «Центр Финансовых Технологий» Андрей Фомичев.

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6 Автономные системы
Рейтинг «ИТ-тренды 2022» — 28/74

В этом году автономные системы поднялись в общем рейтинге с 8 места на 6-е, а в рейтинге реального сектора существенно оторвались от аналитики. Ничего прорывного за год не случилось, но регулярно появляющиеся сообщения о роботах, все лучше ориентирующихся в реальном пространстве повысил веру в прогресс самоуправляемых устройств, как CNews и предсказывал в обзоре прошлого года.

Сферы наиболее вероятного применения автономных систем это, как полагают респонденты CNews, разумеется, транспортная отрасль (об этом можно почитать в обзоре «ИТ в транспортной отрасли 2021») и сельское хозяйство, в котором надежды на АС еще выше. Также в такие системы верят в нефтегазовом секторе, в котором  дорогого стоит возможность послать самостоятельно действующее устройство в труднодоступные места, в которых, как правило, и залегают природные ресурсы.

7Виртуальная и дополненная реальность
Рейтинг «ИТ-тренды 2022» — 28/23

AR/VR-технологии оказались в тройке по востребованности в медицине, хотя и с огромным отрывом от анализа данных и искусственного интеллекта.

В здравоохранении надеются, что эти технологии сделают ускорят развитие телемедицины, в частности, сделают более эффективными процессы обучения медиков на лучших практических примерах. Аналогичные надежды возлагаются на AR/VR и в сфере образования в целом, как свидетельствуют данные обзора «ИТ в образовании 2021». Ожидается, что рост затрат на средства виртуальной реальности в этой сфере будет расти опережающими темпами, особенно в условиях роста популярности удаленного обучения.

 

 

Даниил Хазов
«Урбантех»

Интеллектуальная транспортная инфраструктура готова сделать шаг вперед

Развитие автоматизированных и цифровых технологий в сфере транспорта — уже не просто интересная задача для ИТ-специалистов, а «must have» для безопасности на дорогах. В ближайшие годы драйверами роста уровня диджитализации российского транспорта станут решения, позволяющие создать «умную дорогу», по которой будет ездить «умный транспорт». Даниил Хазов, коммерческий директор группы компаний «Урбантех», обсудил с CNews технологии для безопасности дорожного движения и создания цифровых двойников городов, которые уже применяются и могут стать трендами 2022 года.

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Респонденты CNews верят в аналитику, ставят на автономные системы и разочарованы сетями 5G

Результаты прошлогоднего опроса в немалой степени зависели от того, насколько те или иные технологии виделись средством борьбы с коронавирусом и его последствиями — удаленной работой и учебой, локдаунами, внезапными выходными и т. д. В этом году эпидемия воспринимается уже не стихийным бедствием, а данностью. Этим, отчасти, можно объяснить перемены респондентов опроса CNews Analytics относительно того, какие технологии будут наиболее актуальны в России в 2022 г.

Перемены, впрочем, не слишком велики. В «общем зачете» (учитывались ответы на вопрос «Какие технологии будут наиболее актуальны в 2022 г. в России?»), как и в прошлые годы, победила аналитика больших данных. Правда, ее популярность несколько упала, с 82 до 75 пунктов (рейтинг определяется как процент респондентов, проголосовавших за ту или иную технологию). Тем не менее, она вошла в тройку самых актуальных во всех девяти «отраслевых» голосованиях.

Второе место досталось искусственному интеллекту (рейтинги 2021 и 2020 гг. 66 и 69 соответственно, 6 номинаций), третье — облачным решениям (58, 79, 4).

Также в «отраслевых» голосованиях в тройки входили автономные системы (4 раза), интернет вещей (дважды), виртуальная и дополненная реальность и сети 5G (по разу). Сети пятого поколения показали феноменальный результат в телекоме (97), но в остальных отраслях от них в следующем году уже, похоже, ничего не ждут, не верят в том, что наконец под них будут, наконец, отданы «общепринятые» диапазоны 3,4-3,8 ГГц. 

«Банковская отрасль повсеместно внедряет решения, основанные на искусственном интеллекте, и Россия здесь занимает лидирующие позиции. Innotech напрямую связана с качественным скачком в цифровизации и трансформации этой индустрии, — комментирует итоги опроса Антон Якимов, технический директор ГК Innotech. — Мы создаем современные высоконагруженные фронтальные системы, омниканальные продукты и высоконадежные платформы для поддержки банковского бизнеса, чтобы вывести клиентский опыт на новый уровень. Один из продуктов Innotech, Цифровая Банковская Платформа, способна интегрироваться с любой автоматизированной банковской системой. Она позволяет повысить качество обслуживания клиентов при минимальных затратах и без необходимости перестраивать весь основной IT-ландшафт классического банка».

«Значительно вырастет потребность в облачных технологиях, и это окажет прямое влияние на используемые решения, — говорит Станислав Дарчинов, технический директор Step Logic. — Например, когда заказчики выносят свои мощности из корпоративных ЦОД, возникают задачи по организации наложенных сетей связи, которые строятся поверх всей инженерно-технической инфраструктуры. А значит востребованными становятся решения класса SD-WAN, программно-определяемые сети в ЦОД, сетевые решения с облачным управлением».

В рейтинге «реального сектора» (подсчитывается на основе результатов в нефтегазовом секторе, промышленности, транспорте и сельском хозяйстве) победили, как и в прошлом году, автономные системы (существенно улучшившие свой результат), аналитика и интернет вещей. 

В материалах обзора представлены краткие описания семи самых актуальных технологий. Первая цифра около названия технологии — ее суммарный рейтинг, вторая — ее показатель в рейтинге « ИТ-тренды 2021 Реальный сектор».

Рейтинг «ИТ-тренды 2022»: самые востребованные технологии

Технология Общий рейтинг Финансовая сфера Торговля Госсектор Телекоммуникационная отрасль Медицина Нефтегазовый сектор Промышленность Транспортная отрасль Сельское хозяйство Рейтинг по реальному сектору
Аналитика больших данных 75 89 87 81 78 73 73 64 68 49 63
Искусственный интеллект 66 72 65 59 52 81 54 52 55 44 52
Облачные решения 58 59 59 52 73 37 36 44 24 23 32

CNews Analytics, 2021

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