CNews: ИТ-тренды 2021
29.12.2020
1 Аналитика больших данных
Рейтинг «ИТ-тренды 2021» — 82/54
Аналитика больших данных снова безоговорочно возглавила рейтинг, попав в первую тройку во всех рассматриваемых сферах деятельности. Причина проста — анализ больших массивов данных стал основой для принятия решений практически во всех отраслях хозяйства. А все другие технологии или основываются на результатах анализа (как, например, искусственный интеллект) или используются для сбора и обработки данных (сети 5G, периферийные вычисления, а в будущем — и квантовый компьютинг).
В этом году к аналитике могли бы «подтянуться» некоторые другие технологии, например сети пятого поколения или автономные устройства. Однако пандемия коронавируса, вызвавшая кризисные явления, во многом сорвала планы по их развитию. Если положение поправится, то, возможно, в следующем году лидерство аналитики будет уже не таким безоговорочным.
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2 Облачные решения
Рейтинг «ИТ-тренды 2021» — 79/39
Облачные решения переместились с 3 места в прошлом году на 2-е, прибавив 13 процентных пунктов и почти догнав недосягаемую в прошлом году аналитику больших данных. Что закономерно — пандемия, отправившая сотрудников, включая специалистов ИТ-отделов, на удаленный режим работы, существенно повысила важность облачных систем, обеспечивая многим предприятиям непрерывность бизнес-процессов.
Вернемся ли мы в офисы «физически» — вопрос дискуссионный. Но несомненно, что большинство ИТ-решений, «ушедших» в этом году в облака там и останутся. Возможно, изменятся сами облака, поскольку они должны будут соответствовать сложности и важности новых задач, которые на них возлагаются. В 2019 г. продажи облачных услуг в России увеличились в полтора раза, в этом году, надо полагать, темпы роста будут еще более значительны.
3 Искусственный интеллект
Рейтинг «ИТ-тренды 2021» — 69/45
В этом году ИИ уступил второе место облакам. Повышение популярности последних произошло по объективным причинам, что до искусственного интеллекта, то он в этом году ничем особенным себя не проявил.
Возможно, все ждали сообщений о том, что искусственный интеллект помог создать вакцину от коронавируса — но даже если это было так, то фармацевтические компании оставили сей факт в тайне. Отдельные сообщения о том, что ИИ «используется для диагностики коронавируса» погоды не сделали. А прочие достижения, скажем — в области автономных систем, в год пандемии не так впечатляют.
В результате, потеряв 3 процентных пункта в общем рейтинге и 5 — в рейтинге «реального сектора», ИИ отступил, однако место в тройке пока сохраняет.
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4 Интернет вещей
Рейтинг «ИТ-тренды 2021» — 63/48
Интернет вещей существенно (11 процентных пунктов) прибавил в общем рейтинге, но сбавил в рейтинге реального сектора (7 п.п.), оставшись на 4 месте в суммарном зачете и на 3-м — в реальном секторе.
Особых прорывов в этой сфере в прошедшем году не наблюдалось, тем более что основная сфера его применения — реальный сектор — в этом году переживала тяжелые времена. А «поддерживающие» технологии, например — сети пятого поколения, и сами в этом году развивались гораздо медленнее, чем это виделось в 2019-м.
Тем не менее, как полагают аналитики, тратить на Интернет вещей в ближайшие годы будут все больше, причем не только коммерческие компании, но и правительственные органы.
5 Сети 5G
Рейтинг «ИТ-тренды 2021» — 33/21
Сети пятого поколения снова остались пятыми без существенных изменений показателей. Массовое внедрение 5G требовало больших инвестиций, которые в этом году делались с большой неохотой. Тем более, что большинство отраслей — потенциальных потребителей услуг быстрых сетей передачи данных, сами находились не в лучшем состоянии. Также как и сама телекоммуникационная отрасль, потенциальный драйвер 5G. В прошлом году 5G получила в телекоме 85% голосов, в этом — лишь 61%, уступив аналитике.
Впрочем, худо-бедно сети 5G в мире и в России строятся. В нашей стране положение портит частотный вопрос, «общепринятые» частоты 3,4–3,6 ГГц все еще заняты сетями связи госструктур и, похоже, ждать освобождения этих частот под 5G в обозримом будущем не стоит. Последняя инициатива властей — передать под пятое поколение частоты четвертого. Впрочем, предыдущий вариант — создавать сети 5G на частотах 4,8–4,99 ГГц для операторов еще затратнее.
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6 Автономные системы
Рейтинг «ИТ-тренды 2021» — 29/55
Автономные системы снова стали лидером рейтинга реального сектора, хотя уже и не таким безоговорочным, аналитика больших данных подобралась вплотную.
С другой стороны, эти эксперименты остались, по большому счету, экспериментами. Если бы не пандемия, они, возможно, продвинулись бы дальше, используя сети 5G и искусственный интеллект. Но в 2020 г. основные усилия и средства были направлены на решение других задач.
Если бы эпидемия случилась на несколько лет позже, то, возможно, это был бы звездный час беспилотников всех видов, но в этот раз технологии еще не были готовы к полноценной работе. Но события этого года, несомненно, подхлестнут интерес к ним и можно ожидать, что в следующем году популярность автономных систем повысится.
7 Цифровые двойники
Рейтинг «ИТ-тренды 2021» — 38/29
Седьмой технологией эксперты CNews Analytics выбрали «цифровых двойников». Digital twins не вошли в топ-3 ни в одной сфере деятельности, однако набрали довольно высокий средний балл по результатам общего опроса, пропустив вперед лишь четверку лидеров.
Такая стабильность заслуживает внимания, также, как и предсказываемый цифровым двойникам быстрый рост, например, по оценке Grand View Research, соответствующий рынок будет в 2017-2025 гг. увеличиваться на 39% в год, с $1,9 млрд в 2016-м до $32,3 млрд. в 2025-м.
Причина роста — «двойники» помогают преодолеть разрыв между физическим и виртуальным миром. Благодаря развитию средств искусственного интеллекта, анализа данных, Интернета вещей, объектами моделирования становятся не только отдельные агрегаты, но и целые предприятия, а в перспективе есть планы по созданию цифровых двойников городов.
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Горячие технологии 2021:
выбор CNews
(в алфавитном порядке)
- автономные системы (дроны, роботы, беспилотные автомобили и т. д.)
- аналитика больших данных
- блокчейн
- виртуальная и дополненная реальность
- интернет вещей
- искусственный интеллект
- квантовые технологии
- облачные решения
- периферийные вычисления
- сети 5G
- цифровые двойники
Как рассчитывался рейтинг технологий «ИТ-тренды 2020»
Создание рейтинга проходило в два этапа. На первом агентство CNews Analytics создало предварительный список наиболее популярных технологий, которые чаще всего упоминались нашими собеседниками в ходе интервью и конференций CNews как «горячие технологии» следующего года в самых «ИКТ-емких» сферах нашей жизни (см. «Горячие технологии — 2020»). К созданию списка привлекались также внешние эксперты, представителей ведущих компаний ИТ-отрасли и крупнейших заказчиков.
На следующем этапе CNews Analytics выяснил мнение о востребованности выбранных технологий у представителей отрасли и компаний-заказчиков, в том числе — посредством открытого опроса на портале CNews.ru. На основании ответов был сформирован рейтинг «ИТ-тренды 2020», показывающий степень надежд, возлагаемых на ту или иную технологию — в целом и по отдельным отраслям, а также рейтинг «ИТ-тренды 2020 Реальный сектор», содержащий аналогичные показатели для предприятий реального сектора экономики (в него вошли результаты технологий в нефтегазовом секторе, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве). Рейтинг технологии рассчитывался как процент голосов респондентов CNews, указавших на нее как на одну из наиболее востребованных — в целом, в конкретной отрасли и в отраслях реального сектора соответственно.
Технологии эпохи коронавируса
Оценивая перспективность той или иной технологии люди невольно оценивают, как она проявила себя в недалеком прошлом. В текущем, «пандемийном», году это проявилось особенно ярко. Прибавить в голосовании смогли те технологии, которые в явном виде смогли показать свою полезность в кризисных условиях. А те, которые, казалось бы, могли, но не показали, — стали менее популярны.
Как и год назад, в «общем зачете» подавляющее большинство опрошенных выбрали самой востребованной технологией 2021 г. аналитику больших данных. Она была упомянута в 82% ответов (83% в прошлом году). В тройку призеров вошли также искусственный интеллект (79% и 72% соответственно) и облачные решения (69% и 66%).
В «отраслевых» голосованиях аналитику также упоминали чаще всего. По мнению наших респондентов, она снова будет самой востребованной технологией в пяти отраслях из девяти. Еще в трех она снова признана второй и в одной — третьей по важности. Трижды самой важной технологией признавались автономные системы (в промышленности, транспорте и сельском хозяйстве), один раз — ИИ (в медицине). В реальном секторе тройку лидеров составили автономные устройства, аналитика и интернет вещей.
В материалах обзора представлены краткие описания семи технологий, шесть из которых, по данным исследования, входили в первую тройку по популярности в какой-либо из отраслей, а седьмую эксперты CNews Analytics выбрали по совокупности показателей. Первая цифра около названия технологии — ее суммарный рейтинг, вторая — ее показатель в рейтинге « ИТ-тренды 2021 Реальный сектор» (в него, как уже говорилось, вошли результаты в нефтегазовом секторе, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве).
Рейтинг «ИТ-тренды 2021»: самые востребованные технологии
|Технология
|Суммарный рейтинг
|Финансовая сфера
|Торговля
|Госсектор
|Телекоммуникационная отрасль
|Медицина
|Нефтегазовый сектор
|Промышленность
|Транспортная отрасль
|Сельское хозяйство
|Рейтинг по реальному сектору
|Аналитика больших данных
|82
|89
|86
|75
|79
|67
|73
|62
|70
|54
|65
|Искусственный интеллект
|69
|73
|61
|57
|60
|70
|50
|60
|57
|45
|53
|Облачные решения
|79
|61
|55
|52
|69
|47
|43
|54
|52
|38
|47
CNews Analytics, 2020
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