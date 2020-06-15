1 Аналитика больших данных

Рейтинг «ИТ-тренды 2021» — 82/54

Аналитика больших данных снова безоговорочно возглавила рейтинг, попав в первую тройку во всех рассматриваемых сферах деятельности. Причина проста — анализ больших массивов данных стал основой для принятия решений практически во всех отраслях хозяйства. А все другие технологии или основываются на результатах анализа (как, например, искусственный интеллект) или используются для сбора и обработки данных (сети 5G, периферийные вычисления, а в будущем — и квантовый компьютинг).

В этом году к аналитике могли бы «подтянуться» некоторые другие технологии, например сети пятого поколения или автономные устройства. Однако пандемия коронавируса, вызвавшая кризисные явления, во многом сорвала планы по их развитию. Если положение поправится, то, возможно, в следующем году лидерство аналитики будет уже не таким безоговорочным.