Как государства будут тратить миллиарды на интернет вещей
В ближайшие годы правительственные органы всех стран будут тратить все больше средств на решения в области интернета вещей. Приоритетом будет обеспечение безопасности.
Стремительно растущий интернет вещей во все большей степени используется государственными органами всех стран. Уже в 2018 г., по оценке Gartner, на властные структуры приходилось 10% конечных устройств ИВ (0,4 млрд от общего количества в 3,96 млрд), больше использовали только в ЖКХ (25%, 0,98 млрд) и в системах обеспечения физической безопасности (21%, 0,83 млрд). В 2020 г., положение дел в целом сохранится, госорганы останутся третьими с долей в 12% (0,7 млрд устройств из 5,81 млрд).
Соответственно, по прогнозам аналитиков, в 2019-2021 гг. властные структуры на четверть увеличат расходы на решения в области интернета вещей. Причем, как видно из динамики расходов в этот период, основной «рывок» придется на 2021 г., в этом году у властей всех стран основная задача — борьба с пандемией коронавируса и рынок ИВ увеличится лишь на 6%.
|Сфера использования
|Расходы в 2019 г.
|Расходы в 2020 г.
|Рост в 2019-2020 гг., %
|Расходы в 2021 г.
|Рост в 2020-2021 гг., %
|Рост в 2019-2021 гг., %
|Управление городскими системами видеонаблюдения
|6,2
|6,7
|8,1%
|7,6
|13,4%
|22,6%
|Управление трафиком и оплатой проезда
|1,9
|1,6
|-15,8%
|2
|25,0%
|5,3%
|Контроль городского имущества
|1,4
|1,6
|14,3%
|2
|25,0%
|42,9%
|Управление уличным освещением
|2
|1,7
|-15,0%
|1,9
|11,8%
|-5,0%
|Решение задач правоохранительных органов
|0,6
|0,9
|50,0%
|1,3
|44,4%
|116,7%
|Другие сферы применения
|1,9
|2,1
|10,5%
|2,5
|19,0%
|31,6%
|Всего*:
|13,9
|14,7
|5,8%
|17,4
|18,4%
|25,2%
* — из-за ошибок округления сумма цифр может не совпадать с итоговой
Единственный «падающий» сегмент — уличное освещение, однако в Gartner полагают, что это связано со снижением цен на решения для умных городов (что, в свою очередь, сделает соответствующие инициативы более жизнеспособными).
Безопасность превыше всего
Рынок «интернета вещей для правоохранителей» растет быстрее других, в 2020 г. он и вовсе поставит локальный рекорд по темпам роста, однако останется меньше других. Однако, как отмечает Кей Шарпингтон (Kay Sharpington), главный аналитик Gartner, «правительства по всему миру продолжают использовать технологии и решения интернета вещей для повышения безопасности граждан». В частности, делу безопасности служат системы наружного видеонаблюдения, хорошо показавшие себя в деле отслеживания нарушений гражданами ограничений, связанных с COVID-19.
Поэтому число камер будет стремительно расти. Gartner ожидает, что в 2021 г. будет работать 8 «правительственных» видеокамер на тысячу городских жителей, в 2019-м их было всего 6.
Наибольший вклад в этот рост внесет Китай — в 2021 г. в Поднебесной за каждой 1000 горожан будут следить 32 камеры (в 2019-м их было «всего» 27). В целом, на Китай в 2020 г., по оценке Gartner, приходится 48% соответствующих расходов, а на США и Западную Европу — 16% и 15% соответственно.
Беспилотные помощники
Еще один важный сегмент, имеющий отношение к безопасности — беспилотные летательные аппараты как части ИВ-систем. В Gartner предсказывают быстрый рост их использования как в качестве помощников полиции, так и пожарных служб.
Полицейские органы все чаще используют БПЛА для управления дорожным движением и получения информации об опасных ситуациях, поскольку они могут представить гораздо больше информации, чем стационарные камеры и «неповоротливые» полицейские автомашины.
Аналогично, дроны могут помогать в борьбе с лесными пожарами, определяя при помощи камер и тепловизоров места возгорания, оценивая ситуацию в районе пожара и т. д. Поэтому аналитики Gartner ожидают, что в обозреваемый период количество дронов в распоряжении пожарных и полицейских служб вырастет втрое, с одного на 58 тыс. сотрудников в 2019 г. до одного на 18 тыс. в 2021-м.