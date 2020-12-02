Как государства будут тратить миллиарды на интернет вещей

В ближайшие годы правительственные органы всех стран будут тратить все больше средств на решения в области интернета вещей. Приоритетом будет обеспечение безопасности.

Стремительно растущий интернет вещей во все большей степени используется государственными органами всех стран. Уже в 2018 г., по оценке Gartner, на властные структуры приходилось 10% конечных устройств ИВ (0,4 млрд от общего количества в 3,96 млрд), больше использовали только в ЖКХ (25%, 0,98 млрд) и в системах обеспечения физической безопасности (21%, 0,83 млрд). В 2020 г., положение дел в целом сохранится, госорганы останутся третьими с долей в 12% (0,7 млрд устройств из 5,81 млрд).

Соответственно, по прогнозам аналитиков, в 2019-2021 гг. властные структуры на четверть увеличат расходы на решения в области интернета вещей. Причем, как видно из динамики расходов в этот период, основной «рывок» придется на 2021 г., в этом году у властей всех стран основная задача — борьба с пандемией коронавируса и рынок ИВ увеличится лишь на 6%.





Сфера использования Расходы в 2019 г. Расходы в 2020 г. Рост в 2019-2020 гг., % Расходы в 2021 г. Рост в 2020-2021 гг., % Рост в 2019-2021 гг., % Управление городскими системами видеонаблюдения 6,2 6,7 8,1% 7,6 13,4% 22,6% Управление трафиком и оплатой проезда 1,9 1,6 -15,8% 2 25,0% 5,3% Контроль городского имущества 1,4 1,6 14,3% 2 25,0% 42,9% Управление уличным освещением 2 1,7 -15,0% 1,9 11,8% -5,0% Решение задач правоохранительных органов 0,6 0,9 50,0% 1,3 44,4% 116,7% Другие сферы применения 1,9 2,1 10,5% 2,5 19,0% 31,6% Всего*: 13,9 14,7 5,8% 17,4 18,4% 25,2%

* — из-за ошибок округления сумма цифр может не совпадать с итоговой

Единственный «падающий» сегмент — уличное освещение, однако в Gartner полагают, что это связано со снижением цен на решения для умных городов (что, в свою очередь, сделает соответствующие инициативы более жизнеспособными).

В ближайшие годы правительственные органы всех стран будут тратить все больше средств на решения в области интернета вещей. Фото: ru.depositphotos.com

Безопасность превыше всего

Рынок «интернета вещей для правоохранителей» растет быстрее других, в 2020 г. он и вовсе поставит локальный рекорд по темпам роста, однако останется меньше других. Однако, как отмечает Кей Шарпингтон (Kay Sharpington), главный аналитик Gartner, «правительства по всему миру продолжают использовать технологии и решения интернета вещей для повышения безопасности граждан». В частности, делу безопасности служат системы наружного видеонаблюдения, хорошо показавшие себя в деле отслеживания нарушений гражданами ограничений, связанных с COVID-19.

Поэтому число камер будет стремительно расти. Gartner ожидает, что в 2021 г. будет работать 8 «правительственных» видеокамер на тысячу городских жителей, в 2019-м их было всего 6.

Наибольший вклад в этот рост внесет Китай — в 2021 г. в Поднебесной за каждой 1000 горожан будут следить 32 камеры (в 2019-м их было «всего» 27). В целом, на Китай в 2020 г., по оценке Gartner, приходится 48% соответствующих расходов, а на США и Западную Европу — 16% и 15% соответственно.

Беспилотные помощники

Еще один важный сегмент, имеющий отношение к безопасности — беспилотные летательные аппараты как части ИВ-систем. В Gartner предсказывают быстрый рост их использования как в качестве помощников полиции, так и пожарных служб.

Полицейские органы все чаще используют БПЛА для управления дорожным движением и получения информации об опасных ситуациях, поскольку они могут представить гораздо больше информации, чем стационарные камеры и «неповоротливые» полицейские автомашины.

Аналогично, дроны могут помогать в борьбе с лесными пожарами, определяя при помощи камер и тепловизоров места возгорания, оценивая ситуацию в районе пожара и т. д. Поэтому аналитики Gartner ожидают, что в обозреваемый период количество дронов в распоряжении пожарных и полицейских служб вырастет втрое, с одного на 58 тыс. сотрудников в 2019 г. до одного на 18 тыс. в 2021-м.