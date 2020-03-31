Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Интерфакс» открыл систему «Спарк» для малого и среднего бизнеса

Интернет Веб-сервисы

Группа «Интерфакс» объявила о предоставлении свободного доступа к системе «Спарк» для компаний малого и среднего бизнеса на период действия карантинных ограничений.

«Многие компании малого и среднего бизнеса оказались сейчас в сложной ситуации, при этом сейчас им как никогда важно оперативно узнавать об изменениях у своих контрагентов, эффективно управлять дебиторской задолженностью, следить за изменениями на рынке. Кроме того, компании вынуждены переводить своих сотрудников на удаленную работу и им требуются дополнительные рабочие места. Принимая все это во внимание, мы на время открыли свободный доступ компаниям малого и среднего бизнеса к системе "Спарк-Интерфакс". Уверен, что это поможет бизнесу минимизировать потери, снизить риски, продолжить эффективно взаимодействовать с контрагентами», – сказал заместитель генерального директора «Интерфакса», руководитель проекта «Спарк» Роман Лаба.

«Команда "Спарк" предприняла необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы в условиях повышенной нагрузки, мы продолжаем функционировать в режиме 24/7», – отметил Лаба.

Свободный доступ к «Спарк» предоставляется сроком на две недели с момента оформления и подтверждения заявки на сайте системы.

Функциональность «Спарк» также доступна и в мобильном приложении. Вы сможете проверить статус и реквизиты компании или ИП, получить выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, отчеты «Спарк-Риски» и «Спарк-Профиль» для оценки финансового состояния, благонадежности контрагентов и управления дебиторской задолженностью.

Система «Спарк-Интерфакс» используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. По данным опроса, проведенного компанией Deloitte, систему «Спарк» для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса. В 2020 г. «Спарк», с большим отрывом от конкурентов, возглавил рассчитываемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.



Другие материалы рубрики

Госсайт публикации и обсуждения законопроектов недоступен. Закончился сертификат

«Яндекс» открывает для российских компаний бесплатную библиотеку приложений для работы с ИИ

ВТБ выпустил бесплатную мобильную бухгалтерию для ИП со счетами в любом банке

Взломан крупнейший хостинг-провайдер «темного интернета». Безвозвратно уничтожены 7600 сайтов

Власти потратят 600 миллионов на «пятое колесо в телеге» - блокчейн, защищающий правообладателей

Впервые рассекречено, сколько Дуров тратит на Telegram. Это сотни миллионов долларов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как выбрать ноутбук для школьника и студента: советы ZOOM

Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет?

Работаем в карантин: 10 лучших сервисов для проведения видеоконференций

Лучшие гарнитуры для работы за компьютером: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы?

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках