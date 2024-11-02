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Caviar представил кастомный iPhone «Победоносец» в честь Дня народного единства

Caviar, российский производитель люксовых смартфонов, выпустил кастомный iPhone, посвященный Дню народного единства. Телефон украшен символикой Георгия Победоносца – небесного покровителя Москвы и всей России, который изображался на знаменах Минина и Пожарского. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Нижегородский бренд Caviar создает роскошные версии гаджетов Apple, сочетая редкие материалы и передовые технологии. В честь Дня народного единства компания представила необычный iPhone под названием «Победоносец», украшенный изображением Георгия Победоносца, покрытым золотом 999 пробы и ювелирной эмалью, а также золотыми крыльями и наконечником копья святого, которым он поразил змея.

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Caviar
Caviar представил кастомный iPhone «Победоносец» в честь Дня народного единства

Хранитель Москвы и всей России Святой Георгий изображается на знаменах ополчения Минина и Пожарского в качестве небесного покровителя Москвы. Всадник, поражающий копьем змия, с рубежа XIV—XV веков закрепился в московской геральдике, а в 1720-1730 гг. официально стал частью герба России.

Дизайн устройства отличается глубоким символизмом. Крылья ангела воплощают стремление к духовным идеалам, связь с божественным началом и духовную гармонию. Символ знамени в дизайне «Победоносца» представляет собой знак лидера, вдохновляющего на новые свершения и олицетворяющего победу, стойкость и единство. Копье, изображенное в нижней части устройства, воплощают решительную борьбу со злом и защиту от врагов.

Корпус «Победоносца» сделан из авиационного титана и покрыт черным PVD, который используется при создании швейцарских часов. Главные элементы – изображение Георгия Победоносца, крылья ангела и наконечник копья покрыты золотом 999 пробы. Знамя Святого Георгия покрыто ювелирной эмалью в цвете эмблемы на российском гербе.

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Особая деталь в дизайне «Победоносца» – гравировка фразы «Купно за едино. Вместе за одно» – девиз народного ополчения Минина и Пожарского, призывающий сплотится во имя достижения общей победы.

Кастомный iPhone «Победоносец» упакован в подарочный футляр, оснащенный видео-сопровождением. Цены на модель «Победоносец» стартуют с отметки 619 000 руб.

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