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Caviar создал кастомный iPhone для Александра Овечкина

Ювелирный дом Caviar отметил рекорд Александра Овечкина, разработав для хоккеиста уникальный кастомный смартфон с золотым покрытием 999 пробы и цифрами рекорда «895». Этот подарок стал продолжением давней традиции: в 2016 г. бренд уже вручал Овечкину золотой iPhone перед решающим матчем сборной России. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Девять лет назад Caviar вручил Александру Овечкину золотой iPhone 6s с фигурой хоккеиста перед игрой с Германией. На этот раз компания решила поздравить российского спортсмена с новым рекордом и подарить юбилейный iPhone, украшенный ювелирной эмалью и памятными гравировками с его именем и количеством забитых шайб.

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Caviar
Caviar создал кастомный iPhone для Александра Овечкина

6 апреля 2025 г. российский спортсмен забросил шайбу в гостевом матче с командой «Нью-Йорк Айлендерс» и таким образом побил рекорд, установленный еще 26 лет назад легендарным канадцем Уэйном Гретцки — 894 шайбы в регулярных чемпионатах. На данный момент на счету 39-летнего Александра Овечкина более 895 голов в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру.

iPhone для мировой звезды хоккея получил название Ovi 8, компания планирует подарить Александру восьмой номер лимитированной серии из 8 экземпляров.

На тыльной стороне корпуса выгравирован фирменный позывной хоккеиста — OVI, а также дата, когда он превзошел рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за одну команду НХЛ. Особая деталь, надпись с рекордом 895, выполнена из ювелирной эмали красного цвета. Золотой смартфон украшают декоративные элементы в цветах Washington Capitals.

В отличие от предыдущего подарка, который был выполнен в золоте и титане и украшен стилизованной фигурой хоккеиста, новая модель стала более лаконичной, но не менее статусной. Если в 2016 г. Caviar представил смартфон в единственном экземпляре, на этот раз бренд выпустит ограниченную серию устройств для коллекционеров, чтобы подчеркнуть значимость момента и порадовать фанатов.

Цена на устройство начинается от 649 тыс. руб.

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