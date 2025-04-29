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В платформе для ритейла Catrinix добавлена функция кастомизации интерфейса  

Компания Atrinix, разработчик платформы для автоматизации ритейла Catrinix, добавила в свой продукт функцию кастомизации интерфейса, которая позволяет оформить систему в точном соответствии с корпоративными цветами организации. Интерфейс настройки похож на редактор тем в популярных приложениях: достаточно выбрать цвета для ключевых элементов, и вся система автоматически адаптируется под новый стиль.

Действующие пользователи могут получить актуальный дистрибутив продукта, обратившись к своему менеджеру в компании Atrinix.

Цифровая платформа для автоматизации операций в ритейле Catrinix включает в себя три независимые и дополняющие друг друга системы. Они отвечают за работу с ассортиментом в соответствии с принципами категорийного менеджмента, обеспечивают комплексное управление промо-акциями и автозаказом, а также позволяют осуществлять прогнозирование спроса на товары.

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Atrinix
В платформе для ритейла Catrinix добавлена функция кастомизации интерфейса

Внедрение платформы осуществляется поэтапно и обычно занимает шесть месяцев. Пошаговый процесс интеграции Catrinix в инфраструктуру заказчика обеспечивает прозрачность возврата инвестиций и получение выгод для бизнеса уже в первые месяцы функционирования системы на реальных данных.

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