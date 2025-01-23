Atrinix - Catrinix

Компания Atrinix, российский разработчик программного обеспечения для розничного бизнеса, представила в 2025 году платформу Catrinix. Разработка помогает управлять ассортиментом и способствует принятию экономически выгодных и обоснованных решений. С помощью ML-моделей продукт анализирует массивы данных, а AI-технологии позволяют находить скрытые закономерности, влияющие на финансовые результаты торговых сетей.