Caviar открыл предзаказ на кастомный iPhone 16 Pro.

Caviar открыл предзаказ кастомной линейки iPhone 16 Pro и Pro Max. При заказе на сайте бренда можно отправить запрос (промт) на создание обращения или поздравления от виртуального амбассадора Caviar по имени Nero. Видеообращение будет выводиться на экран при открытии новой упаковки Caviar – «Нейробокса». Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar – это международная компания, которая занимается продажей и персонализацией гаджетов Apple и Samsung. На сайте компании представлено несколько лимитированных коллекций кастомных iPhone.

Презентация iPhone 16 Pro состоится осенью 2024 г., но российские пользователи уже могут сделать предзаказ на новый яблочный девайс в дизайне от Caviar. Компания выставила на сайте цены на кастомные iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Caviar Caviar открыл предзаказ на кастомный iPhone 16 Pro.

Предзаказ дает возможность оказаться в числе первых обладателей iPhone 16 по фиксированной цене осенью 2024 г. независимо от колебаний курса доллара и в приоритетном порядке.

Новый iPhone будет укомплектован ИИ-функциями. Caviar идет вслед за Apple. Виртуальный помощник Caviar на базе искусственного интеллекта – Nero – создаст персональное видео-обращение или поздравление всем, кто сделает предзаказ.

Для поздравления нужно будет рассказать менеджеру или написать на сайте промт – описание того, что клиент хочет услышать от ИИ-ассистента Nero. Например, поздравление с днем рождения. Персональное обращение клиент увидит в «Нейробоксе» – новой упаковке Caviar, со встроенным видео.