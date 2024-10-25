«Контур»: в сфере ИТ на одну открытую вакансию в среднем приходится почти 8 резюме

Это данные карьерного маркетплейса hh.ru. Эксперты сервиса рассказали, как при такой конкуренции попасть в ИТ. Они провели серию онлайн-консультаций в «Контур.Толке». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Среди соискателей конкуренция в сфере ИТ значительно выше, чем в других отраслях. По данным hh.ru, на одну открытую вакансию приходится 7,7 резюме. Однако чем опытнее специалист, тем конкуренция ниже. В то время как на вакансию джуна приходится 12,7 опубликованных резюме, мидл-специалиста — 7,5, сеньора — 1,7.

Чтобы попасть в ИТ молодому специалисту, эксперты рекомендуют еще во время обучения развивать собственные проекты, участвовать в хакатонах и олимпиадах, заниматься волонтерской деятельностью. Походить не только платные, но и бесплатные стажировки, так как это позволяет получить практический опыт, который можно указать в резюме. Для работодателей стажировка — это способ найти подходящих кандидатов на разные позиции.

Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах: «Миллионы специалистов выполняют одни и те же обязанности. Именно достижения помогают рекрутерам выделить единственного кандидата на фоне других. Главное — каждое «улучшил», «повысил» или «внедрил» подкреплять конкретными данными: на сколько, за какое время и при помощи каких инструментов».

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Развитие сервисов коммуникаций позволяет соискателю полностью перевести процесс поиска работы в удаленный формат: от карьерной консультации до финального собеседования. В свою очередь, с помощью сервисов коммуникаций работодатель может расширить географию поиска и предложить сотруднику полностью удаленный формат работы».