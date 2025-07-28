Каждый третий россиянин опасается конфликта с начальством из-за нежелания оставаться на связи в отпуске

Большинство россиян продолжают получать рабочие сообщения даже во время отдыха. Чтобы не вздрагивать от уведомлений на пляже, четверть удаляют мессенджер с телефона. Хотя и это не добавляет спокойствия — каждый третий опасается конфликта с руководителем из-за молчания. Исследование сервиса коммуникаций «Контур.Толк» показывает, как цифровая доступность мешает полноценному отдыху. Об этом CNews сообщили представители «Контур.Толка».

Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1200 респондентов в июле 2025 г. В опросе приняли участие россияне из разных городов России в возрасте от 18 до 55 лет.

Согласно исследованию, 68% респондентов получают рабочие сообщения в мессенджерах во время отпуска: 18% — регулярно, 50% — периодически. Только 9% заявляют, что коллеги уважают их право на отдых и не беспокоят вовсе. Остальные сталкиваются с тем, что рабочие вопросы «догоняют» их и вне офиса — в поезде, на пляже, на прогулке с детьми.

На такие сообщения большинство стараются реагировать деликатно. 46% пишут, что находятся в отпуске и смогут ответить позже. 26% все же частично включаются в переписку, если вопрос срочный. Лишь 8% всегда отвечают сразу. Остальные либо испытывают раздражение, но не отвечают, либо игнорируют чаты до возвращения.

Для многих работа в отпуске — это не просто неудобство, а эмоциональное напряжение. 19% признались, что не могут полностью расслабиться из-за сообщений по работе, иногда им даже приходилось менять свои планы. Половина респондентов говорят, что все зависит от содержания: если всплывают экстренные задачи или изменения, это вызывает стресс. Лишь треть опрошенных (31%) уверены, что умеют отключаться, и сообщения не мешают их отдыху.

Цифровая активность в отпуске нередко влияет и на отношения с близкими. У 15% случались конфликты с родными: переписка по работе мешала планам и портила настроение. 47% сталкивались с недовольством, но в целом все с пониманием относились к ситуации. Только 38% заявили, что подобных ситуаций не возникало вовсе.

Открытое недовольство сообщениями в рабочих чатах в отпуске выражают не все. Лишь 4% писали об этом прямо, 20% — обсуждали лично с коллегами или руководством. При этом 28% хотели бы пожаловаться, но не решились, а почти половина (48%) предпочли просто промолчать.

Отключиться от деловой коммуникации россияне пытаются разными способами. Чаще всего — в мягкой форме: 48% ограничивали уведомления, 19% полностью удаляли или отключали мессенджеры. Лишь 2% решались на радикальные меры и временно переходили на кнопочные телефоны. Тем не менее каждый третий (31%) не отключается от рабочих чатов даже в отпуске.

Порой и попытки дистанцироваться могут привести к напряжению. 9% респондентов сталкивались с прямым недовольством со стороны руководства, еще 25% чувствовали, что начальству это не понравилось, хотя это и не проговаривалось открыто. 33% пока избегали конфликта, но опасаются, что он возможен. Только треть участников опроса уверены, что руководство относится с пониманием к тому, что человек действительно хочет отдохнуть и полностью отключается от рабочих переписок.

«Отпуск — это не привилегия, а необходимая мера для восстановления. Но в условиях постоянной цифровой доступности границы размываются, особенно у тех, кто работает в удаленном формате. Если сотрудник не может отключиться даже во время отдыха, это приведет к выгоранию. Один из шагов в этом направлении — разделение рабочих и личных коммуникаций, в том числе с помощью корпоративных мессенджеров», – сказал Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре».