48% россиян против того, чтобы ИИ следил за порядком в рабочих чатах

Практически половина опрошенных не готовы доверить нейросетям контроль над перепиской. Исследование* сервиса онлайн-коммуникаций «Контур.Толк» показало: россияне настороженно относятся к тому, чтобы ИИ модерировал общение в мессенджерах, хотя формулировку сообщений нередко делегируют цифровым помощникам. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

По данным опроса, наиболее востребованы инструменты, которые экономят время и оптимизируют рутинные задачи. Россияне делегируют нейросетям создание и корректуру сообщений (36%), написание протоколов и расшифровку встреч (25%), подготовку презентаций и другого контента (24%). Еще часть (17%) использует ИИ для генерации виртуальных фонов, 6% — для бьютификации во время видеозвонков, то есть улучшения внешнего вида.

Пользователи признают практическую пользу ИИ. По мнению респондентов, автоматические инструменты помогают фиксировать договоренности, контролировать сроки и экономить время на подведении итогов. Однако 33% опрошенных заявили, что не хотят доверять ИИ задачи, связанные с коммуникациями.

Почти три четверти респондентов (72%) считают, что внедрение ИИ делает деловую переписку менее живой и искренней. Среди основных опасений при использовании нейросетей в корпоративной переписке называют: потерю искренности (44%); нарушение конфиденциальности данных (43%); обезличивание общения (42%); ошибки или недостоверность информации (37%); перегруз лишними сообщениями (20%).

Наибольшее опасение вызывает тема контроля переписки и анализа сообщений в мессенджерах — такие сценарии считают нарушением личных границ. Треть опрошенных (37%) отрицательно относится к тому, что искусственный интеллект может быть модератором корпоративных чатов, например, отслеживать некорректные сообщения или помогать соблюдать правила этикета. Еще 34% воспринимают предложение с осторожностью, считая подобный контроль потенциально полезным, чтобы фильтровать токсичные сообщения, но все еще довольно рискованным. Лишь пятая часть опрошенных россиян (20%) поддержала идею полностью.

«ИИ уже стал частью офисных коммуникаций, но для большинства сотрудников важно сохранять личное пространство, — сказал Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре». — Опрошенные пользователи охотно делегируют ИИ рутину: подготовку протоколов встреч, корректуру сообщений, но не готовы доверить нейросетям контроль над перепиской. Вызов для бизнеса — найти баланс, чтобы использовать нейросети эффективно, не подрывая доверия сотрудников».

*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1,2 тыс. респондентов в октябре 2025 г. В опросе приняли участие жители разных регионов России в возрасте от 18 до 55 лет.