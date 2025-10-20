63% россиян замечают, что коллеги используют ИИ в рабочей переписке

84% опрошенных уверены, что могут отличить ИИ-сообщения от человеческих. При этом почти половина не доверяет текстам, созданным искусственным интеллектом. Об этом говорят результаты исследования* сервиса онлайн-коммуникаций «Контур.Толк». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

По словам опрошенных, нейросети уместно использовать, чтобы составлять типовые сообщения (65%), генерировать идеи во время мозговых штурмов (52%), составлять внутренние отчеты и сводки (15%).

Только 26% готовы применять ИИ для общения с клиентами. Еще 8% считают, что нейросети недопустимо использовать в рабочей переписке ни для каких задач.

63% россиян хотя бы раз замечали, что коллега использует нейросеть для ответов на сообщения без их ведома. 7% сталкиваются с этим часто, 27% время от времени, 29% — редко.

При этом большинство респондентов говорят, что отличают ИИ-сообщения от тех, что написал человек (84%), треть из них делают это легко. По словам россиян, нейротекст выдают: «идеальный» стиль и шаблонные формулировки (50%); отсутствие эмоциональной окраски или юмора (34%); неестественно правильная структура (33%); нетипичные для коллег слова и выражения (25%); правильная пунктуация (21%); ошибки, которые вряд ли бы сделал человек (17%).

Почти половина опрошенных (48%) не доверяют сообщениям, подготовленным с помощью нейросетей, 22% часто сомневаются и проверяют всё. Еще 21% в целом доверяют, но перепроверяют детали.

«Искусственный интеллект в корпоративных чатах становится невидимым ассистентом: он облегчает рутинные задачи, но не должен вытеснять индивидуальность. Сейчас главное — не просто использовать нейросети, а делать это уместно, чтобы технологии помогали, а не заменяли личное общение. В эпоху ИИ люди по-прежнему ценят искренность и конфиденциальность. В Толке мы учитываем этот баланс — наш опыт внедрения ИИ в видеовстречи подтверждает, что технологии должны усиливать человеческие возможности. Пользователь всегда сохраняет контроль над своими данными и коммуникациями, а ИИ лишь помогает автоматизировать рутину», — сказал Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре».

*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1,5 тыс. респондентов в сентябре-октябре 2025 г. В опросе приняли участие россияне из разных городов России в возрасте от 18 до 55 лет.