СДЭК берет на себя оформление заказов для пользователей Wildberries

Международный оператор экспресс-доставки СДЭК запустил интеграцию по схеме FBS для продавцов Wildberries. Продавцы теперь могут настроить интеграцию и делегировать СДЭК создание заказов, а прием отправлений и отслеживание будет производиться по маркировке маркетплейса. Продавцу достаточно приносить все поступающие FBS заказы на ближайший ПВЗ СДЭК. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Доставка по схеме FBS – это модель, при которой маркетплейс продает и доставляет товары продавца, однако их хранение осуществляется на складе продавца и отправляется на маркетплейс под каждый конкретный заказ клиента.

Решение позволяет клиенту делегировать СДЭК оформление заказов на доставку, которые ему поступают от покупателей на маркетплейсе.

Продавцу достаточно принести свой груз, упакованный по правилам Wildberries, в любой ПВЗ Москвы и МО, а СДЭК считает штрихкоды маркетплейса.

«Благодаря запуску новой услуги, CDEK еще глубже интегрируется в бизнес наших клиентов-селлеров. Сервис упрощает администрирование и подготовку отгрузок, а также учитывает особенности грузопотока FBS снижая затраты на доставку» – сказал Дмитрий Бурсалиди, руководитель направления E-com продуктов CDEK.

Кроме этого, интеграция по схеме FBS обеспечивает автоматическое создание накладных без ручного переноса данных, а также отсутствие необходимости маркировки грузов штрихкодами СДЭК.