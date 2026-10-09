Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202592
ИКТ 15709
Организации 11908
Ведомства 1508
Ассоциации 1132
Технологии 3599
Системы 27097
Персоны 88421
География 3155
Статьи 1595
Пресса 1343
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Бурсалиди Дмитрий

СОБЫТИЯ


09.10.2026 «Точка Банк» запустил калькулятор для оценки прибыльности тендеров до подачи заявки 1
27.05.2025 СДЭК берет на себя оформление заказов для пользователей Wildberries 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бурсалиди Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1386 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 265 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2146 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1554 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 588 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3393 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1416 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48133 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 472 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478385, в очереди разбора - 724327.
Создано именных указателей - 202592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще