Больше четверти людей оставляют положительные отзывы на маркетплейсе в помощь другим

Компания Brandfree проанализировала, какие отзывы оставляют люди и по какой причине. По данным опроса 1425 россиян, 14% людей стремятся выразить свои эмоциональные переживания от покупки, а 12% нацелены на помощь другим, предоставляя полезную информацию. Другие же пишут короткие отзывы о процессе покупки (6%) и составляют подробные отчеты о товаре, взаимодействии с продавцом и доставке (3%). Видеоотзывы остаются самыми редкими — только 1% покупателей готов снять видео о товаре.

«Обратная связь — это не формальность, а рабочий инструмент. Мы читаем все, что пишут покупатели, потому что за каждым отзывом — человеческий опыт и конкретная проблема, которую нужно решить. Наша карточка на фиолетовом маркетплейсе получает до 100 отзывов в день, и это не просто статистика — это поле для точной настройки продукта. Миллион отзывов за три года — не рекорд ради рекорда, а прямое подтверждение того, что мы умеем находить решения, которые работают. Мы постоянно на связи: отвечаем, уточняем, советуем. Потому что бытовая химия — это про здоровье и дом», — сказал Андрей Герасименко, сооснователь и генеральный директор Brandfree.

Что движет покупателями

27% делятся положительными впечатлениями, чтобы помочь другим. 15% благодарят продавца за качество товара. 12% предупреждают о разочаровавших покупках. 6% пишут под влиянием эмоций «здесь и сейчас». 3% — чтобы избавиться от стресса. 16% готовы поделиться мнением за вознаграждение от бренда.

«Отзывы на товары на маркетплейсах — самый важный критерий для большинства покупателей. Поэтому продавцу необходимо системно работать на мотивацию людей делиться своим мнением. Главное условие — качественный продукт, в который мы вкладываемся ресурсами и душой. Усиливают эффект правильные механики работы с аудиторией: внешний трафик от блогеров, рекламы, а также своевременная и полезная обратная связь от бренда», — сказал Максим Альтеев, сооснователь и директор по развитию Brandfree.

Список категорий, о которых чаще всего пишут отзывы, достаточно обширен. Лидируют электроника и мебель (12%), одежда и обувь (10%), а также товары для дома (9%) и бытовая химия (8%).

Мечты об идеальных отзывах

Половина покупателей довольна существующей системой отзывов. Однако, у пользователей есть и дополнительные пожелания: 14% ждут возможности донатить авторам полезных отзывов; 7% хотят оставлять аудиоотзывы; 6% мечтают, чтобы ИИ сам писал отзывы, считывая эмоции; 2% хотели бы надиктовывать отзывы прямо в пункте выдачи.

Исследование доказывает: отзывы — это не просто формальность, а живая экосистема эмоций и опыта, где есть место и критике, и восхищению.