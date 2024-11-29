Спрос на доставку товаров в маркетплейсы перед «черной пятницей» ежегодно увеличивается в среднем на 22%

По данным ГК «Деловые Линии», всплеск интереса к таким перевозкам традиционно проявляется в конце сентября – начале октября. Чаще всего поставщики маркетплейсов заказывают доставку товаров народного потребления, одежды, мебели, электроники и крупной бытовой техники. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии».

«Мы готовимся к "черной пятнице" заранее, помня о ежегодном пике в объемах перевозок. Выстраиваем работу таким образом, чтобы клиент не чувствовал изменения спроса: выводим дополнительный транспорт, подключаем нужных сотрудников, контролируем показатели сохранности грузов, а также следим за оперативностью ответа на всех каналах коммуникации с клиентами», - отметили представители ГК «Деловые Линии».

В группе компаний добавили, что каждый участник цепочки поставок, со своей стороны, включается в подготовку к «черной пятнице» заранее: ритейлеры корректируют систему приемки, чтобы избежать очередей и перегрузки мощностей, вводят ночные приемки груза. Продавцы готовят объемы на доставку заранее – за две-шесть недель до начала распродажи. Особенно важно начать этот процесс заблаговременно в Центральном, Северо-Западном, Южном и Приволжском федеральных округах – они стабильно демонстрируют наибольший рост объемов грузоперевозок перед «черной пятницей».