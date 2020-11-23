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«Яндекс.Маркет» выяснил, какие покупки россияне откладывают на «черную пятницу»

Интернет E-commerce Техника

Эксперты сервиса «Яндекс.Маркет» изучили потребительский спрос в «черную пятницу» прошлого года и рассказали, покупку каких товаров россияне откладывают на сезон распродаж. В исследовании использовались данные сервиса о заказах и переходах пользователей в интернет-магазины с 22 по 29 ноября 2019 г.

В целом уже с конца октября в ожидании ноябрьских распродаж на «Яндекс.Маркете» начинает расти спрос на различные товары. В прошлом году пик интереса пришелся на 29 ноября — день «черной пятницы». В целом за месяц пользовательский спрос вырос более чем на 25%.

Традиционно больше всего в «черную пятницу» россияне интересуются электроникой. В прошлом году пик интереса к категории был 29 ноября, а с 22 ноября спрос вырос почти на 40%. Чаще всего пользователи «Яндекс.Маркета» искали телевизоры, мобильные телефоны, наушники и умные часы и были готовы потратить около 12,5 тыс. руб. Как отмечают эксперты, многие откладывают покупку дорогостоящей техники именно на сезон распродаж. Причем не всегда гаджеты заказывают для себя — многие уже покупают подарки к Новому году.

Также, по данным «Маркета», на «черную пятницу» россияне часто откладывают покупку компьютерной техники. В основном они интересуются ноутбуками и комплектующими — видеокартами и процессорами. Так, в прошлом году пользователи были готовы потратить в среднем 54 тыс. руб. на ноутбук и 7,9 тыс. руб. на комплектующие.

Помимо электроники, популярностью в время «черной пятницы» пользуется и бытовая техника. По данным прошлого года, спрос на товары категории с 22 по 29 ноября вырос на 38%. Во время распродажи пользователи интересовались микроволновками и роботами-пылесосами и готовы были потратить на покупку около 9,3 тыс. руб.

Более того, по данным о заказах на «Яндекс.Маркете», к «черной пятнице» растет спрос и на товары для красоты. В прошлом году с 22 по 29 ноября количество заказов в категории выросло в 1,5 раза. Чаще всего клиенты маркетплейса покупали патчи для глаз, филлеры для волос и сыворотки для лица.

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