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Телеком Ритейл
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В «черную пятницу» билайн предложит скидки до 50%

С 17 ноября билайн объявляет «Черную Пятницу» для клиентов своих офисов продаж и интернет-магазина. Покупатели получат возможность приобрести сотни разных товаров по скидкам до 50%.

В акции участвует продукция таких компаний Apple, Samsung, Sony, LG, Xiaomi и многих других. Скидки распространяются на различные категории гаджетов — от смартфонов, планшетов и ноутбуков до беспроводных наушников, умных часов, видеорегистраторов и устройств умного дома.

Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Количество товаров ограничено, как и время проведения акции — «Черная пятница» в билайне продлится до 29 ноября.

Полный список товаров, участвующих в акции и другие подробности можно узнать по ссылке.

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