BI.ZONE рассказала, как не стать жертвой мошенников в Черную пятницу

Компания по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE подготовила семь советов, как не попасться на уловки злоумышленников в дни массовых скидок.

«Мошенники часто используют маркетинговый ажиотаж для обмана людей. Ежемесячно мы выявляем десятки тысяч фишинговых сайтов, которые собирают личные данные пользователей, выманивают информацию о банковских картах или просто ведут на вредоносные ресурсы. Черная пятница подстегивает интерес к интернет-магазинам, приманивая аудиторию высокими скидками. Когда человек видит объявление о скидках на нужный ему товар, вероятность, что он перейдет по ссылке, сильно возрастает. Фактически мошенники зарабатывают на человеческой психологии», — отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Проверять адрес страницы

Первым делом эксперты рекомендуют проверить адрес страницы, где совершается покупка. Если это официальный сайт магазина, в адресной строке должен быть префикс HTTPS и не должно быть опечаток в названии. Кроме того, ресурс должен открываться без ошибок и предупреждений об опасности.

Избегать рекламы в поисковой выдаче

Также эксперты рекомендуют не переходить по ссылкам из контекстной рекламы. Очень часто мошенники используют ее для привлечения людей на фишинговый ресурс.

Убеждаться, что это не сайт-однодневка

Информацию о дате регистрации домена и его владельце можно посмотреть в сервисе whois. К примеру, для этого можно зайти на бесплатные сервисы reg.ru/whois или whois7.ru. Если сайт создан меньше года назад, при этом выдает себя за ресурс крупной компании, вероятно, он создан мошенниками.

Проверять рейтинг сайта

Для этого можно использовать сервис alexa.com/siteinfo. На нем указан показатель This site ranks — чем меньше на нем указана цифра, тем лучше. Если у ресурса, якобы созданного давно, вовсе нет рейтинга, вероятно, перед вами мошеннический сайт.

Использовать мобильное приложение магазина

Если на официальном сайте магазина есть ссылка на скачивание мобильного приложения, пользуйтесь им. Это практически так же надежно, как и совершение покупок в офлайне.

Усиливать бдительность при виде скидок

Игра на страхе упустить выгоду свойственна не только маркетологам, но и мошенникам.

Незамедлительно связываться с банком, если ввели данные карты на фишинговом сайте

В таком случае необходимо срочно позвонить в банк, заблокировать и перевыпустить карту. Деньги, которые вы перевели мошенникам, вернуть сложно — а вот лишить их доступа к вашему счету вполне реально.