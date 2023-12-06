«Билайн» обновляет подход к защите абонентов от мошенников

«Вымпелком» («Билайн») совершенствует подход к защите абонентов от мошеннических действий и запускает новые сервисы для обеспечения безопасности клиентов в партнерстве с крупными банками, онлайн-площадками и профильными компаниями по информационной безопасности.

По данным ЦБ, с помощью социальной инженерии мошенники только в III квартале 2023 г. выманили у россиян более 3,5 млрд руб. Чтобы найти одну жертву мошенники обзванивают сотни людей. Для защиты абонентов «Билайн» начал развивать не только классические подходы по обеспечению безопасности своего периметра, но и в партнерстве с другими компаниями защищать клиентов, на которых только начинается мошенническая атака или которые уже находятся под влиянием мошенников. Благодаря такому подходу в ноябре удалось защитить от влияния злоумышленников более 39 тыс. клиентов. А в результате одной из самых интенсивных атак компания смогла отбить 2994 попытки мошенника дозвониться клиенту.

Во время звонка мошенника «Билайн» с помощью интеллектуальной системы мониторинга выявляет угрозу и в течение «атаки» ограничивает входящую голосовую связь и связь через мессенджеры потенциальной жертвы. В то же время клиенту направляется SMS и push-уведомления о том, что в данный момент на него совершается атака злоумышленника. Далее постепенно восстанавливается входящая связь из верифицированных каналов и блокируются звонки с номеров, которые антифрод-система определяет как мошеннические.

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Мошенники обычно нацелены на деньги клиента, и мобильная связь в этом случае выступает способом коммуникации с клиентом. Поэтому для эффективной защиты необходимо воспринимать клиента не только в качестве пользователя мобильной связи, но также услуг от цифровых бизнесов, банков и государственных сервисов. Иными словами, «Билайном» было принято решение объединить усилия с крупнейшими игроками финансового рынка, государственными и цифровыми сервисами не только для комплексной защиты клиента от спама или мошенничества, но и для сохранности его денег, а также профиля на госуслугах. При контакте мошенника с жертвой оператор связи на своей стороне информирует и защищает клиента, а также предупреждает банк о начавшейся атаке. В свою очередь, банк подключается на стадии вывода денег. На практике последовательность может быть любой. Иногда банк может раньше выявить подготовку к мошенничеству и информировать оператора связи об этом. Важным является доступность информации о потенциальных жертвах для всех банков и всех операторов, так как клиент может прийти за кредитом в другой банк или к другому оператору за новой SIM-картой.

Александр Торбахов, генеральный директор «Вымпелком», сказал: «Наверное, я не сильно ошибусь, если скажу, что все мы перестали брать незнакомые номера, потому что, скорее всего, там звонят мошенники или спамеры. Решить такую масштабную проблему в одиночку невозможно, это иллюзия. Поэтому мы начали кооперироваться со всеми нашими коллегами, которых иногда называют конкурентами. Мы пошли во все большие банки, госведомства, к кибербезопасникам в лице «Касперского» и так далее. С каждым из них сейчас строится система взаимодействия, потому что решить проблему спама и мошенничества можно только в партнерстве, создавая систему обмена информацией, систему взаимодействия, в том числе в онлайн-формате. В частности, наш продукт «Этикетка» — это то, что может помочь решить проблему с помощью телеком-технологий. Чтобы у клиентов не отображались непонятные семь цифр, а было написано название магазина, из которого он сам делал заказ, например, Ozon. И мы берем на себя ответственность за то, что это не мошенник подставил слово “Ozon”, а это сделали мы. Мы будем двигать рынок к тому, чтобы вообще не было неопознанных звонков».