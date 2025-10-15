Разделы

Виртуальную SIM-карту для путешествий теперь можно оформить в «Сбербанк Онлайн»

Сервис для связи за границей на отдыхе и в командировках предлагает Сбербанк — виртуальную сим-карту (eSIM) с предоплаченным интернет-трафиком. Такая симка работает более чем в 100 странах, а оформить и активировать ее легко в приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Зарубежная eSIM не требует физической SIM-карты и идентификации и не имеет номера телефона. Поэтому использовать ее в мобильной сети для звонков и отправки SMS-сообщений не получится, а вот для всего остального виртуальная симка подойдет: общаться в мессенджерах и соцсетях, обмениваться фото и видео, слушать музыку, смотреть фильмы и даже раздавать интернет. При этом основная сим-карта мобильного оператора тоже будет действовать, но в настройках телефона для передачи мобильных данных нужно выбрать eSIM — тогда оператор не спишет деньги за роуминг.

Для покупки eSIM в «Сбербанк Онлайн» достаточно указать страну пребывания, продолжительность подключения и объем трафика. Если уже в поездке гигабайты закончатся — не проблема, всегда можно купить новую eSIM. QR-код для активации и инструкция придут на e-mail, поэтому активировать новую виртуальную симку не составит труда. Чтобы узнать баланс, в строке поиска нужно ввести «eSIM» и выбрать «Проверку баланса».

На сегодняшний день тарифы, которые предлагает Сбербанк, одни из самых выгодных на рынке. Например, пакет интернет-трафика на неделю в Турции будет стоить 800 руб., что почти в два раза меньше, чем предлагают другие компании.

