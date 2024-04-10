«Сбер» запустил доставку кредитных карт и платежных стикеров через «СберБанк Онлайн» более чем в 100 городах России

«Сбер» расширил число городов, в которых можно заказать кредитные карты, платежные стикеры, а также дебетовые карты с индивидуальным дизайном через мобильное приложение «СберБанк Онлайн» с бесплатной доставкой в любое удобное место. Теперь доставка доступна в 101 городе страны.

Оформить доставку можно в «СберБанк Онлайн»: в разделе «Кошелёк» нажать «+», выбрать нужную карту и опцию «Доставить курьером», указать адрес и время доставки. Чтобы заказать доставку перевыпущенной карты, нужно выбрать карту для перевыпуска, затем в «Настройках» нажать «Перевыпустить» и «Доставить курьером». При этом выездные менеджеры банка могут рассказать о других продуктах «Сбера» и ответить на вопросы.

Дебетовые и кредитные «СберКарты» на дом можно заказать по всей стране, от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, причём не только в региональных центрах, но и в менее крупных городах. Если клиенту неудобно либо некогда ехать в офис банка, сотрудник «Сбера» привезёт карту домой, на работу или в любое другое место.