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«Сбер» запустил новую функцию для оплаты образовательных услуг в «Сбербанк Онлайн»

Теперь пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» могут находить учебные заведения на встроенной геокарте и совершать платежи за образовательные услуги парой кликов.

Клиенты могут выбрать свое учебное заведение прямо на карте, будь то школа, детский сад, колледж, вуз или секция. После выбора достаточно ввести детали платежа, подтвердить оплату, и деньги будут зачислены на счет образовательного учреждения. Весь процесс максимально упрощен и занимает минимум времени.

Теперь не требуется искать объекты в каталоге по названиям или пролистывать его. С помощью геокарты можно просмотреть объекты поблизости от текущего местоположения. Также можно ввести название в строку поиска и сразу увидеть его на карте, так проще всего удостовериться, что найдено нужное учебное заведение для платежа.

Проект охватывает всю территорию России, позволяя клиентам совершать платежи независимо от их местоположения.

Подходит для родителей дошкольников, школьников, студентов вузов и колледжей, а также тех, кто оплачивает курсы повышения квалификации или дополнительное профессиональное обучение.

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Этот функционал уникален для российского рынка банковских приложений, утверждают в Сбербанке. Несмотря на недавний запуск, услуга уже пользуется спросом. Каждый месяц число пользователей увеличивается.

Чтобы воспользоваться новым функционалом, необходимо зайти в приложение «Сбербанк Онлайн», открыть каталог «Образование» во вкладке «Платежи» или использовать поиск по приложению, введя ключевые слова, такие как «Образование», «Детский сад» или «Найти на карте». Сервис доступен всем клиентам со смартфонами на операционной системе Android.

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