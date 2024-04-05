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Теперь в «Сбербанк Онлайн» можно обменять валюту по «своему» курсу

В приложении «Сбербанк Онлайн» появился новый сервис — «Обмен валюты по моему курсу». Чтобы купить или продать валюту по комфортному курсу, клиентам Сбербанка теперь не нужно следить за ее стоимостью каждый день. Достаточно создать в приложении заявку, указав курс, по которому клиент хотел бы обменять безналичную валюту, и сумму обмена. Банк купит или продаст валюту автоматически, если ее цена достигнет указанного значения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Оставить заявку на обмен просто: нужно найти секцию «Курсы валют» на главном экране приложения «Сбербанк Онлайн» или в разделе «Накопления», нажать «Еще» и выбрать сервис «Обмен валюты по моему курсу». Единственное, что понадобится, — открытый счет в нужной валюте: по заявкам клиентам доступен безналичный обмен долларов США, евро и китайских юаней.

Заявки действуют 30 дней, отменить их можно в любой момент. Если за 30 дней желаемое значение не достигнуто, заявка аннулируется и ее нужно будет подать заново. Одновременно можно открыть до трех заявок. Важно: согласно ограничениям Центробанка, снять с валютного счета можно только рубли.

Функция доступна в веб-версии «Сбербанк Онлайн» и в приложении на смартфонах Android.

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его
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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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