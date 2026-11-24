Индексная книга (каталог) CNews*
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Синегубкина Елена
СОБЫТИЯ
|24.11.2026
|Лучшие ИКТ-проекты и цифровые решения получили награды CNews AWARDS 2026 1
|28.04.2021
|Экспертиза: зачем российским компаниям нужны технологии аварийного восстановления 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Синегубкина Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Broadcom - VMware 2638 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16423 1
|Veeam Software 347 1
|Commvault 188 1
|1С 9832 1
|Acronis - Акронис 493 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19931 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8752 1
|Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1839 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488172, в очереди разбора - 721082.
Создано именных указателей - 204835.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488172, в очереди разбора - 721082.
Создано именных указателей - 204835.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.