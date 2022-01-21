«Билайн» запускает комплексное решение «Beeline AI – поиск людей» для спасательных операций в осенне-зимний период

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о старте нового этапа развития технологии «Beeline AI – поиск людей», разработанной для ПСО «Лизаалерт» в 2019 г.

Для поисково-спасательных операций в зимний период «Билайн» адаптировал решение для нового типа устройств – беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) DJI Matrice-300, готовых к работе практически в любых погодных условиях. Три дрона этой серии было передано оператором в центр поиска пропавших людей накануне новогодних праздников.

Конфигурация дронов предполагает наличие современного сверхчувствительного фотооборудования, позволяющего получить детализированные снимки с существенно большей, чем прежде, высоты (46vs96м). Высокое качество фотографий позволяет оптимизировать процесс обучения нейросети для распознавания людей или элементов их экипировки в осенне-зимний период.

DJI Matrice-300 имеет увеличенную дальность полета (до 25 км в одну сторону) и оснащен мощным тепловизором, что позволяет направлению беспилотной авиации отряда осуществлять поисковые операции ночью и в холодное время года, например, при поиске заблудившихся лыжников или рыбаков. Фотографии делаются в режиме непрерывного полета без остановок, что существенно экономит заряд аккумулятора и позволяет охватить большую площадь поисков. Ранее на исследование дроном зоны 500х500 м отряд тратил 1,5¬–2 часа полета, теперь — 11–15 минут. Оборудование устойчиво к плохим погодным условиям и может применяться в снегопад, мелкий дождь и сильный ветер. На данный момент это единственное беспилотное оборудование, которое помогало отряду в поиске подростка в Волгоградской области в условиях низких температур, ветра и обильных снежных осадков. Другие типы дронов не справляются с задачей возвратных вылетов в условиях зимы.

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Комплексное решение, состоящее из дронов повышенной мощности DJI Matrice-300 и адаптированной для них нейросети «Beeline AI – поиск людей», позволит ПСО «Лизаалерт» оптимизировать работу направления беспилотной авиации, а «Билайну» — развивать технологии для разноплановых спасательных операций. В перспективе — выполнение задач МЧС, а также решение прикладных задач промышленных компаний (обнаружение мусора, несанкционированных застроек, повреждений инженерной инфраструктуры и т.д).