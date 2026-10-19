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Гудошников Сергей

СОБЫТИЯ


19.10.2026 В НИТУ МИСИС усовершенствовали магнитные датчики для сверхчувствительных измерений 1
26.05.2016 МЧС России будет использовать датчики контроля разрушений, изобретенные в НИТУ «МИСиС» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гудошников Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3490 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4639 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 323 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 508 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
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