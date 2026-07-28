Невиновного пользователя анонимного мессенджера бросили в тюрьму из-за опечатки

Пользователь мессенджера Kik, в котором можно регистрироваться без номера телефона, попал в тюрьму на полтора года, будучи невиновным. Полицейские искали другого человека, но допустили простую опечатку в никнейме, когда подавали запрос на раскрытие пользовательских данных. Ложный след привел к тому, что невиновного не только упекли в тюрьму, но еще и испортили ему репутацию, так как приписанное ему преступление касается несовершеннолетних.

Полицейским нужны очки

В Канаде по недосмотру полицейских в тюрьму попал совершенно невиновный человек. Его никнейм в анонимном мессенджере Kik почти полностью совпадал с псевдонимом реального преступника, но стражи правопорядка не заметили разницы и посадили его на полтора года за преступление, которое порицается не только в обществе, но и во многих тюрьмах.

Как пишет портал Ars Technica, жертвой ошибки полицейских стал житель Канады по имени Брэндон Клейм (Brandon Klayme). В Kik его никнейм звучит как fus_ro_dah, что является отсылкой к культовой видеоигре Skyrim.

Kik – это мессенджер с повышенным уровнем анонимности. Телефон для регистрации в нем не нужен, достаточно будет только электронной почты, в том числе и одноразового ящика.

Клейм, вероятно, даже не подозревал, что в Kik есть пользователь под весьма схожим ником – fus__ro_dah. Разница заключается лишь в количестве подчеркиваний после слова fus, и именно ее не увидели полицейские.

Без США не обошлось

Владелец никнейма fus__ro_dah был в розыске по делу о непристойных связях с участием несовершеннолетних, подчеркивает Ars Technica. Расследование началось в 2018 г. в американском городе Мэдисон (штат Висконсин), но вскоре стало трансграничным, так как след преступника внезапно привел полицейских в Галифакс (Канада).

wirestock / FreePik Современные технологии позволяют мгновенно испортить жизнь невиновному человеку

Вот только след этот был ложным, потому что детективы обратились к Kik за раскрытием информации о владельце никнейма fus_ro_dah, не увидев, что в нем не хватает одного символа подчеркивания.

Полиция Канады сработала не лучше своих американских коллег. Несмотря на отсутствие доказательств преступления на всех устройствах Клейма, полицейские арестовали его в 2020 г. Суд прошел в 2023 г., год спустя он был признан виновным и приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Он отбыл за решеткой полный срок. Судья и даже адвокаты защиты не увидели ошибки в первоначальном запросе американских полицейских.

Поставить систему на место

По мере рассмотрения дела Клейм пытался доказать, что вины на нем нет, и после освобождения принялся с новой силой оспаривать свой приговор. Лишь в процессе подготовки апелляции была обнаружена первоначальная ошибка полицейских, указавших в запросе совершенно не тот никнейм, хотя и очень похожий.

Спустя шесть лет после ареста, в конце июля 2026 г., Апелляционный суд Новой Шотландии отменил приговор Клейму. В заключении суда сказано: «Г-н Клейм фактически невиновен в совершенных преступлениях. Ему никогда не следовало предъявлять обвинения, не говоря уже о вынесении обвинительного приговора» (Mr. Klayme is factually innocent of the offences. He should never have been charged, let alone convicted).

К моменту выхода материала не было известно, какой компенсации потребует Клейм за потерянные полтора года жизни, незаконное лишение свободы и все прочие неудобства, которые он испытывал на протяжении последних шести лет.

С чего все началось

Старт истории был дан в августе 2018 г. С этого месяца и вплоть до декабря 2018 г. некая 12-летняя девочка из Висконсина вела переписку в мессенджере Kik с явно совершеннолетним мужчиной, никнейм которого был fus__ro_dah. Как пишет Ars Technica, тревогу забила мама этой девочки, обнаружившая в ее телефоне «непристойную» (inappropriate) фотографию этого мужчины. Что именно было изображено на ней, издание не сообщает.

Увидев снимок, мама позвонила в полицию. На вызов прибыло управление шерифа округа Дейн. Заместитель шерифа изъял телефон, и управление провело его криминалистическую экспертизу. В отчете было выявлено 125 сообщений в Kik между девочкой и взрослым человеком с ником fus__ro_dah (два подчеркивания после fus).

Полиция подала запрос в Kik на идентификацию личности пользователя. Именно в этом запросе и возникла та самая ошибка – в нем фигурировал никнейм fus_ro_dah (всего одно подчеркивание после слова fus).

В Kik отреагировали на запрос правоохранительных органов. В ответном письме они предоставили адрес электронной почты владельца никнейма, указанного в запросе, то есть fus_ro_dah. Так полиция заполучила электронный почтовый адрес Клейма, но на тот момент у нее не было ни его имени, ни адреса.

Расследование продолжилось. Полиция установила, что полученный адрес электронной почты использовался для доступа к сервисам Google с IP-адреса в Канаде.

После этого следователи округа Дейн передали дело региональной полиции Галифакса. Местные полицейские направили запрос интернет-провайдеру Bell Aliant. В ответ тот выдал реальный адрес своего абонента, связанного с этим IP. Им оказался Брэндон Клейм.

Невиновных нет, есть разные степени вины

Выяснив имя и адрес потенциального совратителя несовершеннолетних, полицейские получили ордер на обыск его дома. В ходе следственных мероприятий они изъяли его телефоны и ноутбуки, однако проверка этих устройств не выявила никаких улик, имеющих отношение к делу.

Буквально ничто не связывало Клейма с 12-летней девочкой из Америки, с которой и началось это расследование.

Впрочем, явные доказательства невиновности Клейма совершенно не помешали силовикам арестовать его и предъявить ему сразу три обвинения – совращение лица младше 14 лет с помощью телекоммуникаций; предоставление ребенку материалов сексуального характера; хранение детской порнографии.

Дело дошло до суда, где Клейм был признан виновным. Затем он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Никто из участников процесса, даже со стороны защиты, так и не заметил путаницы с именем пользователя.

Когда уже слишком поздно

После полутора лет в тюрьме Клейм продолжил добиваться справедливости для себя. «На заключительном этапе подготовки апелляционной жалобы обнаружилась незначительная ошибка в повестке, которая изменила ход моей жизни. Вместо запроса данных для имени пользователя «fus__ro_dah» в повестке запрашивались данные для имени пользователя «fus_ro_dah». Полицейский не заметил, что имя пользователя Kik преступника «fus__ro_dah» содержит двойное подчеркивание. Это несоответствие осталось совершенно незамеченным на суде. На него так и не обратили внимание судьи», – заявил он.

После того, как на это указали адвокаты, прокуроры пересмотрели дело. Они согласились с тем, что апелляцию Клейма следует удовлетворить. Суд теперь заявляет, что если бы дело было расследовано должным образом, доказательства «установили бы личность человека по имени Джей, чей IP-адрес, по-видимому, находится в Калифорнии».

В июле 2026 г. суд оправдал Клейма по всем пунктам обвинения. Его приговор (включая действующий условный срок) был отменен.

«Хотя информация об именах пользователей была доступна на момент судебного разбирательства, нет никаких доказательств, подтверждающих или объясняющих, как она осталась незамеченной», – говорится в решении суда.