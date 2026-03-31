Новый GPS армии США не работает. На него потрачены $8 млрд и 16 лет разработки

Вооруженные силы США вложили $8 млрд в новую систему управления для спутников GPS. Ее разработка идет 16 лет, но она до сих пор не работает корректно в первую очередь из-за сырого ПО. Подрядчик раздул смету и сроки разработки более чем в два раза – первоначально проект оценивался менее чем в $4 млрд и планировался к завершению в 2016 г. Конкретного списка недостатков в свободном доступе нет.

Ни денег, ни системы

Космические силы США вложили $8 млрд в разработку новой специализированной системы управления спутниками GPS, однако до сих пор не получили стабильную ее версию. Как пишет портал Ars Technica, разработчик трудится над ней с 2010 г., то есть на протяжении 16 лет, однако ничего путного из этого пока не вышло. Основная проблема кроется в программном обеспечении.

Над софтом для этой системы работает компания RTX Corporation, ранее известная как Raytheon. В 2010 г. она выиграла контракт с Пентагоном на разработку и поставку системы оперативного управления GPS следующего поколения (GPS Next-Generation Operational Control System, OCX).

Спустя 16 лет и потраченные $8 млрд детище RTX Corporation так и не работает, хотя в середине лета 2025 г. Космические силы США все же получили эту систему в свое распоряжение. Однако ее качеством Пентагон остался недоволен. Конкретного списка недостатков в свободном доступе нет.

Фото: aleksandarlittlewolf / FreePik Армии США пришлось модернизировать старую систему навигации, потому что новую никак не могут наладить

Космические силы США (US Space Force) – вид вооруженных сил страны, предназначенный для осуществления военных операций в космическом пространстве. Создан в 2019 г. Система, разработку которой они поручили RTX Corporation, предназначена для управления и контроля военной группировки спутников GPS, состоящей из более чем 30 космических аппаратов.

Из чего состоит ОСХ

Как пишет Ars Technica, в состав системы управления за авторством RTX Corporation входит, в числе прочего, специализированное программное обеспечение для обработки сигналов и повышения помехоустойчивости последнего поколения спутников GPS – GPS III. Запуск этих спутников начался в 2018 г.

Наземный системы сегмент также включает в себя две главные станции управления. От RTX Corporation требовалось, помимо прочего, провести модернизацию наземных станций мониторинга по всему миру.

Согласно первоначальному плану, RTX Corporation должна была завершить все работы в 2016 г., то есть за шесть лет, и потратить на это $3,7 млрд бюджетных денег – именно на этих условиях был заключен контракт с Пентагоном. Но что-то пошло не по плану.

Сегодня официальная стоимость только наземной части системы для спутников GPS III составляет $7,6 млрд. Разработка специализированного ПО для нее обходится армии США в дополнительные $400 млн, что в сумме и составляет упомянутые $8 млрд.

Ничего не работает

Несмотря на то, что RTX Corporation поставила систему ОСХ Космическим силам США почти год назад, наземный ее сегмент по-прежнему не функционирует. Сейчас Пентагон рассматривает вопрос полного прекращения этой программы.

Но при этом передача ОСХ была официальной. Она позволила военным группам проверить новое программное обеспечение управления и модернизировать наземные средства, прежде чем объявить систему готовой к эксплуатации. Однако в ходе этих испытаний были выявлены новые масштабные проблемы.

«В результате испытания с использованием реальных спутников GPS, наземных антенн и пользовательского оборудования привели к увеличению числа выявленных серьезных системных проблем во всех подсистемах, многие из которых до сих пор не решены», — заявил Томас Эйнсворт (Thomas Ainsworth), помощник министра ВВС США по вопросам приобретения и интеграции космических технологий, в своем выступлении перед подкомитетом Палаты представителей по стратегическим силам.

«На протяжении более 15 лет программа сталкивалась со значительными техническими проблемами, срывами сроков и связанным с этим ростом затрат, что ставило под угрозу запуск и работоспособность будущих спутников GPS», – добавил Эйнсворт.

Старое лучше нового

Из-за плохой работы RTX Corporation военные были вынуждены перестроить устаревшую систему управления сетью GPS, существовавшую десятилетиями, чтобы та могла работать со спутниками GPS III. Модернизация была проведена в 2020 г. и действительно позволила Космическим силам начать использовать спутники GPS III, однако из-за несовершенства старой системы доступными оказались далеко не все функции новых спутников.

Впрочем, иного выхода у военных все равно пока нет Эйнсворт заявил, что дальнейшее обновление существующей системы наземного управления GPS «теперь является основным вариантом, поскольку системные проблемы с OCX сохраняются» (is now a viable option as systemic issues with OCX continue).

Как пишет Ars Technica, это может означать конец всей программы OCX. Представитель Космических сил сообщил журналу Air & Space Forces Magazine , что ведомство рассматривает варианты дальнейших действий, включая возможную полную отмену программы.

Кто виноват

Представители компании RTX попытались оправдать свои неудачи «Программа GPS OCX – это масштабная и чрезвычайно сложная программа модернизации наземной системы, – заявили они порталу Ars Technica. – Космические силы США приняли поставку готовой к выполнению задач системы в 2025 г. и в это же время взяли на себя оперативное управление. Компания RTX работает совместно с правительством над решением любых проблем, возникающих после поставки».

Управление по подотчетности правительства США заявило, что программа OCX была омрачена «неудачными решениями в процессе закупок и медленным выявлением проблем в разработке» (poor acquisition decisions and a slow recognition of development problems). В 2016 г. она превысила целевые показатели по стоимости и срокам, что автоматически привело к проверке Пентагона на предмет возможной отмены. Проблемы включали трудности с функциями кибербезопасности программного обеспечения и «постоянно высокий уровень дефектов в процессе разработки программного обеспечения» (persistently high software development defect rate).

В то время представители оборонного ведомства объясняли проблемы нехваткой у правительства опыта в области программного обеспечения и «некачественными методами системной инженерии» (poor systems engineering) компании Raytheon. Военные реструктурировали программу и продолжили разработку, но столкнулись с дальнейшими задержками и перерасходом средств.